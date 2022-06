María Hervás pone la piel de gallina a Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0': habla con sus dos abuelas muertas

Antonio Pagudo y María Hervás han presentado en 'El Hormiguero 3.0' su nueva película, titulada 'Por los pelos, una historia de autoestima'. Se trata de una comedia sobre el trauma de quedarse calvo, que estará en nuestros cines el próximo 12 de agosto. Además, de hablar de este proyecto, Pablo Motos ha revelado curiosidades de los dos intérpretes.

En el caso de María Hervás, el presentador ha revelado que habla con sus abuelas muertas antes de actuar. "Lo que hago es explotarlas, porque como están muertas y no pueden decir que no a nada, me obedecen siempre", ha explicado.

Incluso ha contado un ejemplo que ha dejado sin palabras a Pablo Motos. "Hay muchos misterios en la vida", ha afirmado la actriz.

¿De qué se trata? ¡Dale al play!

