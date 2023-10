Revive la entrevista completa a Ilia Topuria en El Hormiguero

El Matador ha regresado a El Hormiguero y, sin duda, ha dejado huella. Que se lo digan a Pablo Motos, que ha descubierto lo que es sufrir uno de sus estrangulamientos. El luchador Ilia Topuria ha visitado el plató para hablar sobre cómo está siendo su ascenso hasta la élite de las Artes Marciales Mixtas. De hecho, intentará su próximo asalto al cinturón de campeón en un combate el próximo 20 de enero.

El invitado ha hablado sobre su preparación mental, asegurando que no se rige por la motivación. La clave para él es diferente: "Me da miedo no poder ver mi mejor versión". Aquí ha demostrado también que la fe es importante para él: "He preparado mi cuerpo y mi mente para ser el maestro de mi destino". Además, ha sorprendido al hablar de su estricto entrenamiento y de su exigente diera, que ha descrito como "vivir en el infierno".

Pablo, muy interesado en su deporte, se ha atrevido incluso a probar uno de sus estrangulamientos. "Hazme una mataleón", le ha pedido, y el luchador ha concedido su deseo. Lo ha hecho tan de verdad que el presentador ha tenido que palmear en su brazo varias veces para que le soltara. "Casi me estalla la cabeza", ha asegurado.

Bombazo: "En 2024 me verán pelear en España"

La entrevista ha terminado con Ilia dando una exclusiva, todo un bombazo para los amantes de la UFC: "Llegará a España en 2024". "Siempre creí y por eso es un hecho que en 2024 me verán pelear todos los españoles delante de ellos", ha asegurado. ¡No te pierdas la entrevista al completo en el vídeo!

Una visita así merece un homenaje y de eso se ha encargado Marron. Jugando con luces, sombras y perspectivas, ha creado una auténtica obra de arte visual.

Ilia incluso se ha emocionado cuando ha visto el espectacular resultado. ¡Impresionante!