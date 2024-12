La confesión más personal de Aaron Taylor-Johnson a Pablo Motos: "La verdad es que no duermo bien"

Hollywood ha regresado a El Hormiguero de la mano de Aaron Taylor-Johnson. El actor ha presentado su último proyecto cinematográfico, Kraven the Hunter, una historia de gangsters en la que comparte escena con Russell Crowe. Pablo Motos ha comenzado la entrevista preguntándole por la película, aunque después ha querido saber más de él y ha descubierto su vida en una granja con animales... y un secreto en el pajar que el invitado ha confesado a las hormigas.

Además, el presentador le ha hecho un curioso cuestionario. "La verdad es que no duermo bien, no duermo muchas horas", le ha confesado Aaron, que ha contado que se despierta sobre las 4 y media de la mañana. "Voy al gimnasio, entreno, entonces me vuelvo a sentir un poco mejor", ha explicado. Además, ha comentado la responsabilidad que supone tener cuatro hijas: "Cuando eres padre, a veces hay muchas preocupaciones, y por eso probablemente no duermo bien".

Además, el actor ha respondido a otras preguntas muy personales. ¿Cuál es el disco que más veces escuchó en su adolescencia? ¿Alguna vez le ha pedido una foto a algún famoso? ¿Es verdad que no tiene móvil? ¡Descúbrelo todo en el vídeo!