Carlos Alcaraz demuestra su alma de ganador y desvela sus sentimientos: "He conseguido mi sueño"

El tenista Carlos Alcaraz ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablar de todo lo que sintió tras su reciente victoria en el US Open, su primer Grand Slam.

Alcaraz es el jugador más joven de la historia en liderar el ranking de la ATP y el segundo más joven en ganar el torneo estadounidense, uno de los cuatro grandes del circuito.

Pablo Motos le ha mostrado el momento en el que se proclamó ganador del torneo y le ha preguntado lo que sintió: "¿Fue más un "lo he conseguido" o un "menos mal"?", ha preguntado el presentador. Alcaraz lo tiene muy claro y ha demostrado su alma de ganador: "Fue un lo he conseguido", ha asegurado.

"Fue un momento mágico"

Carlos Alcaraz ha explicado que fue un momento mágico para él y que ha conseguido su sueño: "He conseguido ser número uno del mundo, algo que muy poca gente puede decir", añade.

Para Alcaraz la fama es algo que lleva bastante bien porque a pesar de sus triunfos se sigue considerando una persona normal: "Te prohíbes de hacer algunas cosas porque no te puedes exponer demasiado, pero no me molesta que la gente me pare por la calle", confiesa.

Carlos Alcaraz habla sobre su golpe imposible en el US Open: "Da mucho más gusto cuando haces un 'bolón'"