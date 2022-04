Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura cantan ‘New York, New york” junto a la FSO en ‘El Desafío’

Constantino, el director de la Film Symphony Orchestra les propone desafío a Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura tras haberse enfrentado con instrumentos a una banda sonora.

En esta ocasión, los miembros del jurado tendrán que hacer alarde de la potencia de su voz interpretando el clásico tema ‘New York, New York’ de Frank Sinatra. “Es la prueba más difícil a la que me he enfrentado” bromeaba Juan del Val, “Son los nervios del directo” aseguraba Pilar Rubio o “He tenido una semana muy difícil” confesaba Santiago Segura.

¡Disfruta de la canción cantada por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura!