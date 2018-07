Estalla la guerra entre Elena y Edu: "No sabes disfrutar de la vida, eres un desagradecido"

PROGRAMA 1 | CONTIGO AL FIN DEL MUNDO

Edu siente que Dubai no es real y desea ver la parte más tradicional de la ciudad. Elena estalla ente sus declaraciones y comienza una guerra entre los dos que no tiene freno. El lanzamiento de cuchillos es tan grande, que Edu abandona la mesa sin antes recibir un duro mensaje de Elena: “¡Que lleves tanta paz como gloria dejas!”.