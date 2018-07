Jordi budista: "Todo lo que hago en mi vida es fluyendo"

PROGRAMA 6 - CASADOS A PRIMERA VISTA

Mónica visita a su abuela para que conozca mejor a Jordi. 'La yaya' interroga al marido de su nieta pero no obtiene ninguna respuesta convincente. Jordi solo deja que las cosas fluyan según la religión budista. No entiende lo que es la monogamia y la abuela de Mónica no cree que sea la pareja perfecta para su nieta.