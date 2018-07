Nuestros Spin-Offs de Casados a primera vista

NO TE RÍAS QUE ES PEOR, ENRIQUE

Se trata de un remake del famoso programa de chistes, pero con un giro: esta vez no se trata de tener a un grupo de cómicos intentando que un concursante se ría para que pierda, sino todo lo contrario. Un grupo de los mejores periodistas de sucesos y dramaturgos del país intentarán contarle a Enrique las historias más tristes y deprimentes que sean capaces de imaginar. Gana quien consiga que Enrique no las encuentre graciosísimas, como todo en esta vida.

LA HORA DE MARIANO

Un programa sencillo. Sólo una mesa, una silla y Mariano, nuestro experto en todas las materias conocidas por el hombre. Cada semana nos dará sus consejos y su visión de cualquier tema que le propongan los espectadores, desde chamanismo hasta física de partículas, pero siempre dejando claro que nosotros no tenemos ni idea y que ya nos lo explica él. Habrá diferentes secciones: El rincón de Mariano, Mariano responde, Sexología con Mariano, Los dos centavos de Mariano, Mariano contra Mariano…

LA ALFOMBRA ENCANTADA

Serie de ficción protagonizada por Laurent. El belga se traslada a vivir a un castillo abandonado que planea rehabilitar, pero las cosas no marchan como él pensaba… De repente, Laurent empieza a escuchar voces fantasmales que se burlan de su acento, se quejan porque en el extranjero no hablen español, le obligan a cargar con alfombras y, en general, convierten su vida en una recreación del Infierno. ¿Podrá un exorcista acabar con la tortura? ¿Será necesario llamar a los Cazafantasmas?

SAXO CON SALVA

Una hora de música en directo de la mano de Salva, maestro del saxofón y el karaoke. Prepárate para volver a escuchar todos los grandes éxitos de artistas de la talla de Kenny G o Michael Bolton. Advertencia: este programa puede ser DEMASIADO SEXY para algunos espectadores.

PULP FICTION 2

¿No era esta la película que estaban rodando en el Paseo de la Fama cuando se lo encontraron Verónica y Enrique? Pues exigimos un cameo de ellos dos. Tarantino, escúchanos. Es una exigencia.