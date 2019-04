Vero: "Veo a Enrique entusiasmado conmigo pero en el sexo ni lo ha intentado"

AVANCE PROGRAMA 5 - CASADOS A PRIMERA VISTA

Enrique y Vero comienzan su convivencia y Vero empieza a confesar sus apetencias "En el tema sexual con Kike nada, en el viaje de novios me ha respetado siempre y ahora estoy más tranquila y relajada y a mi cuerpo le apetece más". Pero parece que Enrique no está por la labor, Vero dice que se le ve muy entusiasmado con ella pero no ha intentado nada. ¿Qué pasará ahora que empiezan a pasar más tiempo juntos? No te pierdas este avance de Casados a primera vista del programa que se emite el martes a las 22:30 horas en Antena 3.