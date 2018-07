Madres en shock, nuevas bodas y desencanto en las lunas de miel

LOS MOMENTAZOS DEL PROGRAMA 2 - CUARTA EDICIÓN

En la segunda entrega de 'Casados a primera vista' hemos tenido un poco de todo. Los recién casados parecen ilusionados con sus parejas, algo que no les pasa a sus madres que no aprueban a sus nuevos yernos. Las lunas de miel para los casados en el primer programa han comenzado. María José ha descubierto,a su pesar, el lado 'gracioso' de Julián y entre Carolyne y Sheyla sigue habiendo una tensión sexual no resuelta... No pierdas detalle, ¡Te contamos lo mejor del segundo programa de 'Casados a primera vista'!