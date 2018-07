La reacción de una amiga de la novia: "Lo veo el típico chulo de playa"

EL JUEVES, A LAS 22:30 HORAS, NUEVO PROGRAMA EN ANTENA 3

Las opiniones 'a primera vista' de los familiares no pueden faltar tras la aparición de los candidatos, y parece que a la amiga de Damaris no le causa buena impresión Gabriel. ¿Le acabará bailando el agua? El jueves, a las 22:30 horas, no te pierdas un nuevo programa de 'Casados a primera vista'.