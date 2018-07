Andreu Buenafuente: "Jugaremos mucho con el factor sorpresa"

Andreu Buenafuente nos ha recibido para contarnos las novedades y los detalles de su nueva etapa en Antena 3. "Las novedades es todo aquello que puedes acumular, pensar y depurar después de unos meses en boxes", asegura que para un cómico es como un cajón de ideas.

Si hay un cambio evidente es la ubicación del programa que será de difusión semanal, cada domingo en prime time. "Hay un pequeño giro respecto a aquella época de sección golfa, con una pretensión de llegar al gran público"

El programa, tal y como Andreu lo ha definido, es una mezcla de lo nuevo y lo que siempre ha hecho por una simple razón, "si te reinventas del todo la gente dirá, ¿dónde está ese tipo que me gustaba?".

"En este show cabe de todo, desde un mago hasta un elefante"

Durante la entrevista, el presentador ha tenido palabras para el equipo técnico y artístico del que no nos ha querido desvelar mucho, "estamos cerrando todavía algunas caras".

Lo que hará diferente el programa, será el factor sorpresa, tal y como afirma Buenafuente. "Aquí puede entrar de todo, desde un mago hasta un elefante, esto es un cabaret".

La música en directo será uno de los puntos fuertes del programa. Así, el showman catalán nos ha adelantado en exclusiva que a parte de Amaral, primer artista invitado, en la siguiente semana tendrán a Lana del Rey, la nueva sensación de la música internacional.

Andreu también nos ha hablado de los primeros invitados, Arzak, Arguiñao y Adriá, "no me consta haberlos visto a los tres juntos y me gusta su presencia porque es una gota de optimismo y de alegría, esta gente es algo más que cocineros, fabricadores de positivismo y de emoción y colegas", ha dicho.



Por último, y sobre su vuelta a Antena 3, el presentador ha confesado estar muy contento, "la cadena está haciendo programas muy dignos y estoy muy contento con la dirección que ha tomado, así que tenemos que estar a la altura de lo que se espera".