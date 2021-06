La presentación de Belén ha estado marcada por las risas en ‘¡Ahora caigo!’. La joven ha comentado que su padre le llama Chachu y que, como en su correo también se llama así, en la universidad también la conocen por ese apodo. Pero la concursante también ha revelado que tiene una hermana melliza, ¡a la que su padre le llama Chichi!

Arturo Valls no ha podido pasar por alto el mote de Chachu y su hermana, y ha comentado que menos mal que no son tres: “Chichi, Chachu y…”, Arturo no ha podido continuar el chiste.

¡No te pierdas este momento!