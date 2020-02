"¿Cómo no lo he visto?": El fallo de Laura con una conocidísima canción veraniega en '¡Ahora caigo!'

Laura ha vivido un lapsus musical que la ha llevado a caer por la trampilla sin haber dado ni una respuesta en '¡Ahora caigo!'. Ha tenido que jugar la 'Palabra gallina' y la canción con la que estrenaba la prueba parecía relativamente fácil, más aún con la ayuda de las letras. Sin embargo, la concursante no ha caído a la primera y ha empezado a probar con palabras que la han despistado por completo. "¿Cómo no lo he visto?", ha exclamado al ver la respuesta. ¿Habrías acertado este éxito de hace unos veranos?