Charlie Hussey: "En cada cosa que hago soy la sorpresa"

¿Cómo te llegó la propuesta de ser jurado de ‘A Bailar!’?

Recibí una llamada de alguien bastante importante en la productora que quería que hiciera un casting. Lo hice y creo que al tener una personalidad muy abierta y al ser un tío muy feliz, me llamaron para decirme que me querían en el programa (risas).

¿Te lo pensaste mucho?

No, no, no. En el mundo del baile me conocen bastante, tengo dos escuelas y este proyecto es muy importante para mí.

¿Qué te parece le formato de parejas de famosos aprendiendo coreografías de baile?

Me parece un programa muy familiar, y recuerdo que cuando vi las primeras imágenes del programa en televisión me pareció que iba a gustar mucho al público.

¿Qué tal con tus compañeros de jurado, Sara Baras y Carlos Baute?

De momento, la relación es excelente (risas). Con las votaciones discrepamos bastante (risas).

¿Qué es lo más complicado de ser jurado de ‘A Bailar!’?

De momento, todo es muy fácil, sobre todo teniendo a mi lado a Sara Baras y a Carlos Baute, dos profesionales como un la copa de un pino.

"Creo que Pastora Vega y Juan Ribó lo hacen muy bien(...) me gustan muchísimo"

Pero tenéis algunas discrepancias entre vosotros…

Ya se ha visto que ellos votan una cosa y yo otra muy distinta, creo que en esta ocasión, soy el malo de la película (risas).

¿Tu labor en ‘A Bailar!’ es muy diferente a tu trabajo con los alumnos en tus escuelas o con las cheerleaders del Real Madrid de baloncesto?

Con mis alumnos tengo un poco de mala leche (risas) y pido un gran esfuerzo, pero nos lo pasamos muy bien. Con las cheerleaders es un trabajo bastante fácil porque llevamos ya cuatro o cinco años y las chicas son muy profesionales, están en el top, como las bailarinas del programa, y me hacen el trabajo mucho más fácil en el Real Madrid.

De los concursantes ¿a quién has visto con más ritmo?

A Soraya y a Miguel, pero tiene que ver poco con esto. No es quien baile mejor, es quien se esfuerza más en hacerlo mejor. Puedes ser el peor bailarín de todos, pero si cada semana vemos que semana está luchando por mejorar, lo premiamos. Esa es la clave.

¿Quién puede ser la pareja favorita, a priori, después de 2 programas?

Creo que Pastora Vega y Juan Ribó lo hacen muy bien, que ganaron el primer programa, me gustaron muchísimo. También me gusta el esfuerzo de ‘El Cordobés’ y Virginia, son muy simpáticos y trabajan mucho.

Santiago Cañizares y Mayte García ganaron en el segundo programa ¿Les ves con posibilidades?

Santi y Mayte están luchando muchísimo por mejorar semana a semana, y se vio en el segundo programa.

¿Qué te parece que digan que eres el gran descubrimiento del programa?

En mi vida, es mi destino, que en cada cosa que hago soy la sorpresa (risas). Cuando he trabajado en otras ocasiones en televisión de bailarín, la gente se sorprendía y me preguntaban qué porque no me hacía actor, y en alguna serie y película, como en ‘Conan’, he aparecido (risas).