Vince Gilligan lloró con el final de 'Breaking Bad'

Quedan apenas dos meses para que comience la emisión de los últimos ocho episodios de 'Breaking Bad' y su creador, Vince Gilligan, ha revelado que no fue fácil escribir el final de la serie. La cadena AMC ha comenzado su promoción, con el primer póster oficial del final de esta quinta temporada. "All bad things must come to an end" (todas las cosas malas deben llegar a su fin) anuncia el cartel.



Durante un encuentro con los creadores de otras conocidas series como 'The Office' o 'Lost', Gilligan ha confesado que lloró "escribiendo el final del último episodio". El creador y productor ejecutivo de 'Breaking Bad' ha continuado explicando que aunque la serie es a menudo elogiada por su meticulosa planificación, el final del ficción no formaba parte de un plan maestro gestado durante la primera temporada.



"Nos sentamos en la habitación de los guionistas durante horas [...] diciendo "Si movemos al personaje de aquí a aquí ¿qué pasa?" [...] ¿Cuáles son todos los finales posibles que podemos idear? Y más tarde, ¿cuál es el final que más nos satisface?", ha añadido.



'Breaking Bad' regresará a la pequeña pantalla el próximo 11 de agosto con sus últimos ocho episodios pero tendremos que esperar hasta el 29 de septiembre para saber por qué desenlace se decantaron finalmente los guionistas. Tras seis años de reconocimiento por parte de la crítica y el público, la serie que protagonizan Bryan Cranston y Aaron Paul pondrá punto y final este año, junto a otras grandes ficciones como 'The Office', 'Dexter' o '30 Rock'.