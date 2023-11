Salma Hayek se despide "con profunda tristeza" de Matthew Perry: "Amigo mío, te has ido demasiado pronto"

El pasado 28 de octubre conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry, el querido actor que interpretaba a Chandler Bing en Friends. Desde entonces, han sido muchas las personas que han querido pronunciarse públicamente para despedirse con unas cariñosas palabras o para compartir anécdotas de su pasado juntos.

Uno de los mensajes más esperados por los fans de la sitcom era el de los protagonistas de Friends, que rompían su silencio "devastados" tras la muerte de Matthew Perry: "Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia".

Una de las personas que ha querido despedirse recientemente con unas bonitas palabras ha sido la actriz Salma Hayek, que trabajó con Matthew Perry en la película Fools Rush In, estrenada en 1997, y en la que interpretaban a una pareja.

"Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos", escribía Salma Hayek en su cuenta de Instagram.

"Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba Fools Rush In y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película", decía Hayek donde aparece en unas fotografías de aquellos tiempos junto a Matthew Perry.

"A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus tonterías, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos", concluye en la publicación de Instagram.