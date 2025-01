Sam Heughan hizo "algo que nadie había hecho nunca" tras filmar la última temporada de Outlander

El final de la serie Outlander está cada vez más cerca. Tras acabar la temporada 7 se dejaron muchas incógnitas en el aire que mantienen a los fans en un vilo y deseando conocer el desenlace en la historia de amor de sus dos protagonistas, Jamie y Claire, protagonizados por Sam Heughan y Caitriona Balfe.

La única información que se sabe por el momento es que última temporada ya está rodada, pero no se ha confirmado una fecha oficial para su lanzamiento. Lo que sí han declarado los actores es que el final "no decepcionará".

Sam Heughan y Caitriona Balfe como Jamie y Claire Fraser en la temporada 7 de 'Outlander' | Starz TV

Para Heughan el final de la serie se presenta como algo realmente emocionante y ha explicado en una entrevista en The Kelly Clarkson Show cómo ha celebrado haber finalizado el rodaje de la ficción en la que lleva trabajando desde 2014. También ha hablado sobre su nuevo proyecto, el thriller erótico de Channel 4, The Couple Next Door.

Durante la conversación, Heughan ha compartido que la serie "ha sido una parte muy larga de mi vida. Así que, sí, quiero decir, es algo agridulce, ¿no?"

En cuanto a su peculiar celebración por haber finalizado esta etapa de su vida, el actor ha confesado: "Tuvimos fiestas de despedida y todo eso. Pero, en realidad, me fui a Nepal".

Para el actor, poder viajar al Everest era un sueño que ha logrado hacer realidad junto a su amigo montañista Jake Norton. Y no solo eso, sino que ambos lograron algo que nunca se había hecho hasta ahora: "Caminamos durante dos semanas por el valle de Hunku Khola", cuenta el actor. "Y fuimos los primeros en hacer eso. Así que tuvimos una celebración increíble".

Para Heughan, Nepal ha sido un gran descubrimiento y así lo ha documentado en su cuenta de Instagram, donde ha compartido unas impactantes fotos de su excursión.

Además, durante la entrevista ha expresado emocionado: "Hay tanto de Nepal, tantos picos que nunca han sido escalados, que ni siquiera tienen nombre". Pero su historia no acaba ahí. "Fuimos allí, a un pequeño pueblo donde nos bendijeron. Después, caminamos durante dos semanas y acampamos en un bosque de bambú", relata.

Pero sin duda, la parte más emocionante de su intrépida aventura fue el ascenso. "Luego subimos a la zona alpina y, como pueden ver, llegamos al paso Amphu Laptsa, que está a unos 20.000 pies. Después, tuvimos que hacer rápel varios miles de pies hasta el valle de Khumbu", explica emocionado.

A pesar de lo increíble que estaba resultando la historia de su excursión, la presentadora se preguntaba entre risas cómo habría sido descender tras haber logrado llegar tan lejos, a lo que Heughan contestó: "Esa es la peor parte, ¿verdad? Piensas: 'Oh, esto es increíble y he trabajado muy duro para llegar aquí. Oh, Dios, ahora tengo que volver a bajar'".

Aún toca esperar para poder conocer el desenlace final de la historia de amor entre Jamie y Claire, y para poder descubrir cómo se resuelven todas las incógnitas que la séptima temporada ha dejado abiertas. Mientras tanto, los actores celebran haber terminado con esta emotiva etapa que ha dejado huella en sus carreras profesionales y en sus corazones.