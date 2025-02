Millie Bobby Brown habla de los problemas por no ir al colegio al ser actriz infantil: "No tengo las mejores habilidades sociales"

Millie Bobby Brown lleva en el mundo de la actuación desde que era muy pequeña, su gran oportunidad dentro de la industria llegó cuando tenía 11 años con la exitosa serie de Netflix que lanzó su carrera al estrellato, Stranger Things, donde interpreta a Eleven.

Todos hemos visto crecer a Millie y a todos sus compañeros de reparto temporada tras temporada y ahora, tras casi una década desde el lanzamiento de la serie, se ha finalizado el rodaje de la temporada final.

Millie Bobby Brown en Stranger Things | Netflix

La actriz, que ya tiene 20 años, ha sorprendido a todos al celebrar el fin de esta etapa en su vida con un impresionante cambio de look, apostando por una increíble melena rubia, levantando sospechas entre sus fans sobre si este cambio podría estar ligado a su participación como Britney Spears en el biopic de la diva del pop.

Ahora, Millie ha decidido hablar sobre cómo su vida se ha visto condicionada al haber crecido bajo la presión de la fama siendo una actriz infantil. Lo ha hecho en la portada de marzo de Vanity Fair, donde luce radiante con un varios looks clásicos y sofisticados.

Para la actriz, sus padres fueron un punto de apoyo muy importante y asegura que "siempre se sintió protegida por ellos y también por Netflix". "Creo que todo el mundo es un poco demasiado laxo con la forma en que se cría a los niños en la industria. Crecí con muchos ojos puestos en mis padres, pero siento que ellos fueron las personas que más me protegieron".

Pero a pesar de sentirse protegida, no pudo evitar que la ola de comentarios en redes sociales por parte de los fans le afectase, y más cuando se filtraron los contratos que firmó cuando era una niña. Según comenta Millie, los contratos "debieron haber sido protegidos para que no quedaran registrados". Y añade: "Simplemente pone a los niños en una situación realmente peligrosa".

En cuanto a relacionarse con otras personas de su edad, Millie afirma que la fama se lo dificultó y que perdió muchas amistades debido a su educación poco convencional, además de tener que lidiar con el trauma de ser sexualizada, lo que dejó secuelas en la forma de socializar de la actriz.

"No tengo muchos amigos por ser quien soy. No fui a la escuela, así que no tengo las mejores habilidades sociales cuando se trata de gente de mi edad y amistades. Es algo que me cuesta bastante", admite. "Me perdí algunas cosas, pero estoy trabajando en ellas".

"No permito que mucha gente entre en mi vida y, cuando lo hago, creo que debería ser con mucha cautela", confiesa.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp van a California en el nuevo teaser de 'Stranger Things' |

Pero Millie también tuvo que hacer frente a las personas que usaron internet para "deformar su propia imagen corporal", llenando las redes sociales de la actriz de contenido sexualmente explícito cuando tan solo tenía 18 años, lo que la llevó a eliminar sus redes sociales.

"Pensé: 'Dios mío, esto me hace sentir horrible conmigo misma'. Lo borré porque me estaba obsesionando demasiado con la idea de convertirme en otra persona", explica.

Para la actriz, la actuación es más que un trabajo, pero afirma que "nunca quise ser famosa. Nunca fue lo mío. Simplemente me encanta actuar".

Aunque enfrentó grandes desafíos siendo tan solo una niña, la actriz sigue enfocada en su carrera. Este año se estrena la última temporada de Stranger Things, marcando el cierre de una etapa muy larga y exitosa para la actriz.