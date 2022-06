Klaus vuelve para el final de 'Legacies', según los enigmáticos mensajes de Joseph Morgan

Hace unos días que se confirmaba la cancelación de 'Legacies', la última serie en pie sobre el universo de 'The Vampire Diaries' y 'The Originals'.

'Legacies' llegará a su fin con el último episodio de su temporada 4, el 4x20 que se emitirá en Estados Unidos el 17 de junio.

Sobre su inesperado final, la creadora Julie Plec ha prometido a los fans que tendrá un final cerrado y que ha sido "preparado con mucho amor".

También revelaba con picardía: "habrá algunas sorpresas para los fans del universo The Vampire Diaries de siempre que puede que te exploten la cabeza".

Y en esa línea, los fans están convencidos de que, al menos, Joseph Morgan estará en el final.

El actor de Hope Mikaelson ha sido con diferencia el más pedido a lo largo de todo 'Legacies', para hacer alguna aparición junto a su hija, la protagonista Hope. Sin embargo el actor ha dejado claro en varias ocasiones que había pasado página y no le interesaba volver... hasta ahora.

Y es que sus últimos mensajes, que tienen acrónimos ocultos, están revolucionando a los fans. El bueno de Joseph se ha pronunciado extensamente sobre los rumores de su cameo final, pero mensajes ocultos parecen decir lo contrario a su prosa.

"En primer lugar, no he visto a nadie del cast del universo The Vampire Diaries en años, al menos no en persona, os lo prometo. Toda esta especulación os va a volver locos. Dejad ir estas teorías sin fundamento de códigos escondidos. Todo el mundo sabe que Klaus Mikaelson está muerto". Sin embargo pese a la supuesta rotundidad de sus palabras, las iniciales en mayúsculas del mensaje leen "FINALE".

Los fans por supuesto no se pierden una y han seguido descifrando sus posts, entre ellos algunos que deletrean "LEGACIES" y "MISS ME?" ("¿me echabais de menos?", con un nada sutil vídeo recopilación de escenas de Klaus).

La trama ha seguido con un tuit al que ha contestado nada menos que Daniel Gillies, su hermano en la ficción, que podría indicar también el regreso de Elijah Mikaelson.

"Hoy volvemos al principio y rodamos una parte que faltaba del episodio uno", decía Joseph. A lo que contesta Gillies: "esta vez (espero por dios) Joseph se acordará de su diálogo".

Vamos, que no tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

