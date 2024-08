Kit Harington confiesa que sus hijos probablemente nunca verán Juego de Tronos: "Estarían profundamente incómodos"

Kit Harington y Rose Leslie son una pareja de actores conocidos por su trabajo en la exitosa serie Juego de Tronos, donde interpretaron a Jon Snow e Ygritte, respectivamente.

La química entre ellos en la pantalla se trasladó a la vida real, y los actores empezaron a salir durante la grabación de la serie. En 2018, la pareja se casó en una ceremonia en Escocia, rodeados de familiares, amigos y compañeros de reparto​. Actualmente la pareja tiene dos hijos: un hijo de tres años y una hija de un año.

Kit Harington y Rose Leslie, Ygritte y Jon Snow en 'Juego de Tronos' | HBO

Recientemente, durante el estreno de su nueva serie Industry, Harington ha hablado con E News sobre la posibilidad de que sus hijos vean Juego de Tronos en el futuro:

"No creo que quieran ver Juego de Tronos. Os garantizo absolutamente que probablemente nunca querrán ver esa serie". El actor también ha explicado que cree que sus hijos se sentirían "profundamente incómodos" al ver la serie, especialmente por las escenas en las que aparece él junto Leslie.

Kit Harington ('Juego de Tronos') y Rose Leslie en los Globos de Oro 2020 | Getty

Por último, ha hablado sobre como prevé que sus hijos no querrán ver ninguno de los trabajos de su padre como actor: "No creo que quieran ver nada en lo que yo he participado. De verdad que no. Creo que será un momento triste cuando les diré: 'Mirad esta película en la que participé hace 20 años'. Y ellos dirán: 'Papá, no'".

Pese a la firme creencia de Kit Harington de que sus hijos no querrán ver su icónico papel como Jon Snow ni ninguno de sus otros trabajos en pantalla, siempre podrá contar con sus fieles fans, quienes seguirán disfrutando cada uno de sus proyectos futuros, incluyendo el más reciente, la tercera temporada de Industry, que se estrena el 11 de agosto en Max.