Keke Palmer cuenta que Ryan Murphy la atacó en Scream Queens y una actriz fue racista con ella: "Me destrozó"

La actriz y cantante Keke Palmer ha sacado sus memorias llamadas Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative donde ha relatado algunos encontronazos que tuvo durante el rodaje de Scream Queens.

Palmer protagonizó esta serie de Ryan Murphy entre el año 2015 y 2016 junto a otras actrices como: Emma Roberts, Lea Michele, Ariana Grande, Abigail Breslin, Skyler Samuels o Billie Lourd.

Keke explica a Los Angeles Times el encontronazo que tuvo con el creador de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez durante el rodaje cuando no acudió a trabajar durante su día libre.

Así, la actriz explica que tras ver su horario había organizado una actividad en su día libre pero ese día la producción la llamó para que acudiera a trabajar. Entonces Palmer comenta que recibió una llamada de Ryan Murphy que la "destrozó".

"Fue como si estuviera en la oficina del decano", recuerda. "Él me dijo: Nunca te había visto comportarte así. No puedo creer que tú, de entre todas las personas, hicieras algo así'".

La artista sigue relatando que pensaba que, aunque habían tenido este enfrentamiento, todo se había solucionado hasta que habló con una de sus compañeras: "Le dije: Ryan habló conmigo y supongo que está todo bien, y ella respondió: Está mal, tratando de asustarme o algo así, lo cual fue un poco irritante".

Emma Roberts, Jamie Lee Curtis y Ryan Murphy | Getty

Es habitual que Ryan Murphy suela colaborar siempre con las mismas actrices en varios de sus proyectos, algo que Keke pensaba que podría suceder con ella. Aunque, finalmente no ocurrió.

"Todavía no estoy segura de que a Ryan le importara o lo entendiera, y eso está bien porque él solo estaba centrado en su negocio, lo cual no es un problema para mí", cuenta. "Pero lo que sí sé es que, incluso si no le importó, e incluso si nunca vuelvo a trabajar con él, él sabe que yo también me veo como un negocio".

Abigail Breslin, Skyler Samuels, Keke Palmer en Scream Queens | Cordon Press

Aunque este no fue el único altercado que sufrió en Scream Queens. Keke Palmer declara que una de sus compañeras a la que llama Brenda, por no decir su nombre real, le hizo un comentario racista durante una discusión.

En ese momento Brenda estaba molesta porque se había peleado con alguien del set y Keke intervino para trata de que "se divirtieran y se respetaran", entre ellos.

"Keke, literalmente, no lo hagas. ¿Quién te crees que eres?¿Martin F... Luther King?", declara que le dijo.

"Lo que dijo fue muy importante, pero no permití que ese peso recayera sobre mí, porque sé quién soy. No soy una víctima. Esa no es mi historia, cariño. No me importa lo que haya dicho. Si permito que lo que dijo me paralice, entonces ella lo hará", concluye.