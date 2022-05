Fred Savage, despedido del reboot de 'Aquellos maravillosos años' por "conducta inapropiada"

'Aquellos maravillosos años' ha sufrido un contratiempo importante tras el despido de Fred Savage. La estrella infantil de los años 80 protagonizó esta serie convirtiéndose en el actor más joven en ser nominado al Emmy por su papel de Kevin Arnold. Aunque ahora estaba detrás de las cámaras dirigiendo el reinicio de esta serie.

El pasado septiembre se estrenó la secuela de 'Aquellos maravillosos años' con Savage al mando, pues también ejercía como productor, con un elenco renovado compuesto por Dulé Hill, Saycon Sengbloh o Elisha "EJ" Williams, además de la narración de Don Cheadle.

La serie de ABC aún no había sido renovada por una temporada 2, pero la producción se ha visto interrumpida por el cese de Savage a causa de su mala conducta, según ha comunicado 20th Century Television:

"Recientemente, nos hemos enterado de las denuncias por conducta inapropiada por parte de Fred Savage y, siguiendo el protocolo, se inició una investigación", ha asegurado un portavoz de la productora a través de Entertainment Weekly. "Al finalizar, se tomó la decisión de rescindir su contrato como productor ejecutivo y director de 'Aquellos maravillosos años'". Este mal comportamiento de Fred Savage ha estado compuesto de insultos tal y como ha apuntado Deadline.

Sin embargo, estas acusaciones no son las primeras que recibe Savage, pues en 1993, cuando tenía 16 años, el actor de 'La princesa prometida' fue demandado por acoso sexual por una compañera de 'Aquellos maravillosos años'. Finalmente, esta denuncia no prosperó en los tribunales, pero su carrera en la actuación quedó relegada a un segundo plano desde entonces, centrándose en la dirección.

Del mismo modo y de forma más reciente, el productor recibió de nuevo acusaciones de gritar y golpear a una empleada del equipo de vestuario de la serie 'The Grinder', en 2018. En ese entonces, Fox investigó el supuesto incidente, sin encontrar "evidencia de ningún delito".

Aquellos maravillosos años | ABC

Fred Savage, el último despido de una producción de Hollywood por conducta inapropiada

El director de 45 años se une así a un grupo reciente de estrellas que han sido despedidas de producciones importantes de Hollywood.

Hace unos días trascendió que Bill Murray había sido apartado de su próxima película, 'Being Mortal', por las mismas razones: "Hice algo que pensé que sería divertido, pero no fue tomado así. La compañía quería hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo y por eso pararon la producción", expresó el veterano actor, quien ha tratado de "hacer las paces" con la persona damnificada por su comportamiento.

Asimismo, Frank Langella también ha sido investigado por su conducta en la nueva serie de Mike Flanagan, 'The Fall of the House of Usher', sustituyéndole Bruce Greenwood.

