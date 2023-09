Danna García habla del "despiadado" mobbing que sufrió y que "no tenía freno": "No más abuso de poder"

Danna García se convirtió en una de las actrices de telenovelas más famosas y exitosas de principios de los 2000 tras protagonizar Pasión de Gavilanes junto a Mario Cimarro, Michel Brown o Natasha Klauss, entre otros.

La actriz colombiana siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y hablar alto y claro si hay situaciones injustas o cualquier cosa que ella quiera destacar.

Así, hace un tiempo no dudó en comentar que su experiencia en Pasión de Gavilanes no fue buena y que se sintió muy sola durante el rodaje. Puedes ver todo lo que dijo en el vídeo de arriba. También fue muy destacado todos los post y stories que publicócuando al principio de la pandemia se contagió de coronavirus y relató lo duro que fue todo el proceso, desde que estuvo en el hospital, los meses aislada que pasó, el reencuentro con su familia o la terapia que tuvo que seguir por la secuelas que padecía.

Ahora, Danna ha vuelto a usar su cuenta de Instagram para denunciar un caso de abuso laboral que sufrió en el pasado para luchar y visibilizar esta práctica: "Yo fui víctima de Mobbing", empieza diciendo junto al post donde coparte 2 imágenes suyas y un vídeo.

"En su momento ni siquiera conocía el término. Mucho menos poner en palabras lo que estaba viviendo diariamente, despiadadamente frente a muchas personas, y no tenía freno. Nadie lo paró. La mayoría ni me creyó. Era impensable. O eso creían los demás".

"Me tomó tiempo y cuestionamientos, que lo tergiversaran y ese olvídalo, déjalo pasar. El mobbing y la violencia de género le puede pasar a cualquiera. Alzar la voz porque mañana pueden ser nuestros hijos. Y no, no lo dejé pasar. Hoy, estoy aquí para apoyar a todas las personas que tal vez en silencio lo sufren. Que no les venza el miedo. No mas abuso de poder. Con mucho cariño, yo estoy para ti".

Sin duda, unas palabras muy valientes por parte de la actriz quien siempre se suele poner del lado del más débil.