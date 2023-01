'Cristo y Rey', destellos de un brillante pasado que albergaba oscuridad

En el primer episodio de 'Cristo y Rey', estrenada este fin de semana en ATRESplayer Premium, el que fuera director de RTVE entre 1977 y 1981, Fernando Arias-Salgado (interpretado por Francis Lorenzo), le explica a Ángel Cristo que el circo se ha quedado anticuado para una España que vive un momento de cambio. Y que, entonces, en plena Transición, todos los valores de la modernidad se encarnan en la figura de Bárbara Rey, vedette y actriz del destape. Ahí comienza el periplo de Cristo para lograr que Rey, antes de enamorarse y casarse como todos sabemos, acceda a trabajar con él y salvar no solo su negocio sino también el trabajo de muchas familias que comen de él.

Esa dualidad entre uno y otro que expone el arranque de la serie es vital para entender la tensión entre la pareja, lo que cada uno era y representaba y la tragedia que se cierne sobre ellos: una historia de amor que dio paso a odio, celos, alcohol, drogas y malos tratos; pero ya llegaremos a eso. De momento, la historia comienza con cada uno de ellos en lugares distintos tanto en lo profesional como en lo sentimental, él ahogado por la caída de su empresa y ella brillando como estrella del destape, él dolido por la pérdida de su primera esposa, Renata, y ella encadenando relaciones con hombres que la amaban sin comprometerse.

Ángel Cristo y Bárbara Rey | Antena3.com

Son dos focos equilibrados y de igual interés, aunque probablemente cada espectador sienta predilección por uno u otro. Si bien Ángel Cristo es quien más mueve la trama en los primeros compases de la serie, se nota que el relato se hace desde la mirada de Bárbara. Con esta ficción, Atresmedia retoma el género del biopic, que tuvo un boom hace una década y durante un tiempo ha vivido un letargo, pero que despierta ahora con otros ejemplos, como las inminentes series sobre Nacho Vidal y Miguel Bosé. Pero se vuelve sobre este tipo de historias con un enfoque diferente: no limitándose solo a plasmar una sucesión de hechos más o menos relevantes, sino con la intención de contar algo más y conectar al espectador con temas universales a través de personajes relevantes.

Si alguien busca un parecido físico exacto entre Ángel Cristo y Jaime Lorente, tal vez no lo encuentre, pero es indiscutible que el actor pone todo de su parte para levantar al personaje: tiene el empuje y la fuerza, pero también está marcado una la fatalidad y una la aflicción que le consumen. Por su parte, Belén Cuesta centellea ante los focos y, a la vez, consigue la tristeza en la mirada de una Bárbara Rey que no se siente querida, sin renunciar al empoderamiento que la caracterizaba. Junto a ellos, Adriana Torrebejano se postula como robaescenas con una Chelo García-Cortés de la que siempre queremos saber más.

Cristóbal Suárez como rey Juan Carlos I | Antena3.com

Aunque quizás lo que más sorprenda de 'Cristo y Rey' es que no se corte en incluir a Juan Carlos I, rey emérito, en su relato como amante de Bárbara y esposo infiel de la reina Sofía. La historia de Rey no se podía contar omitiendo esto y hacía falta valentía para hacerlo; hasta la fecha no han sido pocas las ficciones que han retratado al monarca, pero siempre desde un prisma positivo. Aún así, aunque el cotilleo es jugoso, Juan Carlos tiene su sitio e importancia, pero relativa respecto al todo: no deja de ser otro hombre más en la historia de la artista, como pudo ser Paquirri, que también aparece.

Al final, el gran tema de la serie, y de la historia de ambos protagonistas, es su unión explosiva, su éxito y su debacle. Y cómo esta nos habla, en términos mayores, del cambio social de España en un momento determinado. A poco que conozcamos algo de la historia de la prensa rosa de nuestro país, sabemos que Ángel Cristo fue un pozo de oscuridad para Bárbara Rey. Y eso hace aún más trágico el comienzo de 'Cristo y Rey', verla tan vivaz y fulgente y saber lo que se avecina, que seguiremos viendo semana a semana en ATRESplayer Premium.