Las chicas del autobús, la nueva serie de Melissa Benoist con la creadora de Crónicas Vampíricas que recuerda a Scandal

Las chicas del autobús, la nueva serie de Julie Plec, creadora del universo televisivo de Crónicas Vampíricas, llega este 14 de marzo a HBO Max y tienes que echarle un vistazo al tráiler arriba.

La serie está protagonizada por Melissa Benoist (Supergirl), Carla Gugino (La maldición de Hill House, Natasha Behnam, Christina Elmore (Insecure), Brandon Scott (Dead to me), con Griffin Dunne (This Is Us), Mark Consuelos (Riverdale) y Scott Foley (Scandal). Ahí es nada, ¿no?

Scott Foley y Melissa Benoist en Las chicas del autobús | HBO Max

Las chicas del autobús (The Girls on the Bus), de las creadoras Amy Chozick y Julie Plec, está inspirada en las experiencias de Chozick como reportera política en el autobús de campaña junto a múltiples candidatos presidenciales.

Ese toque de urgencia y tejemanejes políticos ya recuerda inevitablemente a Scandal, aunque también apunta a tener un punto de vista femenino a través de sus poderosas mujeres protagonistas.

Chozick y Plec ejercen de productoras ejecutivas junto a la showrunner Rina Mimoun, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman y Marcos Siega; Jesse Peretz produce y dirige el piloto; y Benoist ejerce de productora. La serie es de Berlanti Productons en asociación con Warner Bros. Television.