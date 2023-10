Ashley Tisdale enamora a los fans de Zack y Cody en su reencuentro con Dylan Sprouse: "Mi hermano pequeño"

Cole y Dylan Sprouse llevan toda la vida actuando desde que eran solo unos niños. Aunque su vida como actores infantiles no siempre estuvo rodeada de felicidad ya que su madre llegó a perder su custodia y se gastó todo el dinero que habían hecho durante esos primeros años.

La serie que más fama les dio a los hermanos fue Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody de Disney Channel donde interpretaban a Cody y Zack Martin, dos gemelos que viven en una de las habitaciones del hotel Tipton en Boston donde su madre es la cantante del salón.

'Zack y Cody: Todos a bordo' | Disney Channel

La ficción se estrenó en el año 2005 y contó con 3 temporadas para después hacer un spin-off llamado The Suite Life on Deck, que estuvo desde el año 2008 al 2011, y luego una película The Suite Life Movie.

En el reparto de Las aventuras de Zack y Cody estaba Ashley Tisdale quien daba vida a Maddie Fitzpatrick, una de las empleadas del hotel. Durante el tiempo que estuvieron grabando la actriz creó una bonita amistad con los gemelos y, ahora, Ashley ha enamorado a los fans de la serie tras publicar una foto suya con Dylan.

Ambos se han encontrado en un partido de fútbol americano en el SoFi Stadium de Inglewood, de Los Angeles. Así, Tisdale escribe en Instagram Styories: "¡Me encontré con mi hermano pequeño Dylan Sprouse, te quiero mucho!".

Ashley Tisdale se reencuentra con Dylan Sprouse en un partido de fútbol americano | Instagram Ashley Tisdale

Además, Ashley también publicó un vídeo donde se puede ver a la mujer de Dylan Sprouse, la modelo Barbara Palvin, recibiendo una tarta de cumpleaños mientras los presentes canta para que ella sople las velas.

Cantan cumpleaños feliz a Barbara Palvin, mujer de Dylan Sprouse | Instagram Ashley Tisdale

Dylan y Barbara se casaron este verano en una boda celebrada en Hungría, país de origen de Palvin, donde Cole Sprouse fue el padrino de boda.

De esta forma, la pareja selló su amor después de empezar a salir en el año 2018.