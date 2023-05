La actriz de 'The Last of Us', Ashley Johnson, presenta una orden de alejamiento contra su exnovio y asegura que teme por su vida

Ashley Johnson, la actriz que interpreta a Ellie en el videojuego de 'The Last of Us' y a la madre de Ellie en el noveno episodio de la serie de HBO que adapta el juego, ha denunciado por violencia doméstica y ha presentado una orden de alejamiento contra su expareja, el escritor Brian Wayne Foster.

La actriz afirma que ha sufrido numerosos actos de violencia por parte de su exnovio durante los 10 años de relación y que ha tratado de romper con él en varias ocasiones los últimos dos años y medio que han estado juntos. Finalmente la relación ha terminado en mayo de 2023.

Según informan los documentos legales que ha obtenido la revista The Blast, Johnson ha acusado a su exnovio de cambiar las contraseñas de seguridad de su casa tras una pelea.

Ellie | Naughty Dog

Además, la actriz ha contado que, durante las últimas semanas antes de romper, Brian comenzó a "llevar una caja de municiones y una gran bolsa negra" y ha añadido: "Al desalojar mi casa (de la que yo soy la única propietaria) la noche del 15 de marzo de 2023, en presencia del Departamento de Policía de Los Ángeles, no se llevó su caja de municiones ni su bolsa. Inmediatamente la abrí y encontré un garrote, que es un dispositivo de estrangulación, y dos pistolas de aire comprimido".

"El 21 de abril de 2023, el demandado me dejó sin Internet y sin acceso a todos mis dispositivos, unas semanas antes ya me había bloqueado el acceso, incluidas mis cámaras. Mi madre, mi familia, mis amigos y otras personas se pusieron en contacto conmigo por temor a que perdiera mi vida. Estaba aterrada. Dejé mi casa y me quedé con mi familia", ha añadido.

Ashley ha afirmado que teme por su vida y la de su familia y que no se siente segura en casa, además ha añadido que cree que el escritor está "cerca del límite, tiene la capacidad de asesinar y causará daño no solo a mí sino también a mi familia".

La actriz también ha asegurado que Brian es "mentalmente inestable, está en un estado constante de alteración mental y parece tener atrofia mental, aumento de la paranoia e incapacidad para distinguir la realidad".

Ashley ha declarado que ha sufrido "abuso" en más ocasiones por parte de su ex pareja: "A lo largo de los años, he estado rota prácticamente todos los días, él rompía vidrios, rompía puertas y cerraba puertas, me llamaba estúpida, inútil, puta perra y puta imbécil".

En la solicitud de la orden de alejamiento, Johnson ha dicho: "El 15 de mayo de 2023, la policía emitió una Orden de protección de emergencia debido a que Brian intentó extorsionarme a mí por $150,000, por su historial de abuso verbal y su personalidad muy desquiciada por su uso adictivo de narcóticos y otras varias razones".

La actriz ha pedido que su exnovio se mantenga 500 metros alejado de su casa y a 100 metros de sus perros, además, un juez ha ordenado al escritor no acercarse a Ashley hasta la audiencia formal que tendrá lugar en junio.