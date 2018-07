'The Crown' y 'Juego de Tronos': lucha de reyes en los Globos de Oro

Alfred Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell y Sharon Stone han sido los encargados de anunciar los nominados a los Globos de Oro. El próximo 7 de enero se celebrará en Los Ángeles la 75ª edición de los premios que entrega anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La gran lucha se verá en la categoría de mejor drama, en la que se enfrentan las favoritas: 'The Crown' y 'Juego de Tronos'. Pero que no le quiten el ojo a 'The Handmaid's Tale', triunfadora de la última edición de los Emmy; 'Stranger Things' y 'This is Us'.

Claire Foy también competirá por recoger de nuevo el Globo de Oro a la mejor actriz por 'The Crown', junto a Caitriona Balfe ('Outlander'), Maggie Gyllenhaal ('The Deuce') y Katherine Langford ('13 reasons why'). Aunque quien tiene todas las papeletas de poder quitarle el premio es Elisabeth Moss por su papel en 'The Handmaid's Tale'.

En las categorías de miniserie, 'Big Little Lies' parte como clara favorita, aunque se las verá con 'Feud', que también tiene nominadas a sus actrices protagonistas, Susan Sarandon y Jessica Lange.

Consulta todas las nominaciones en las categorías televisivas aquí. Y las de cine, en Se Estrena.