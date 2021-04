'Schitt's Creek' y 'The Crown' triunfan en los SAG AWARDS 2021: Consulta la lista completa de ganadores

La 27 edición de los SAG AWARDS 2021 ha tenido lugar este 4 de abril de forma virtual donde una parte de la gala ya estaba grabada. Entre los presentadores de la noche pudimos ver a Lily Collins, Jimmy Fallon, Mindy Kaling y Jason Sudeikis.

En las categorías de televisión los premios han estado más repartido. Las dos grandes triunfadoras han sido 'Schitt's Creek' y 'The Crown', ambas con dos galardones. Además, también ha destacado Anya Taylor-Joy quien se ha llevado el premio a Mejor Actriz de Miniserie por 'Gambito de dama'.

A continuación puedes ver todos los ganadores:

MEJOR ENSABLE EN SERIE DE DRAMA

'The Crown'

'Better Call Saul'

'Bridgerton'

'Lovecraft Country'

'Ozar'

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE DRAMA

Gillian Anderson por 'The Crown'

Olivia Colman por 'The Crown'

Emma Corrin por 'The Crown'

Julia Garner por 'Ozark'

Laura Linney por 'Ozark'

MEJOR ACTOR EN SERIE DE DRAMA

Jason Bateman por 'Ozark'

Sterling K. Brown por 'This is Us'Josh O'Connor - The Crown

Bob Odenkirk por 'Better Call Saul'

Regé-Jean Page por 'Bridgerton'

MEJOR ENSABLE EN SERIE DE COMEDIA

'Schitt's Creek'

'Muertos para mí'

'The Flight Attendant'

'The Great'

'Ted Lasso'

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek'

Christina Applegate por 'Muertos para mí'

Linda Cardellini por 'Muertos para mí'

Kaley Cuoco por 'The Flight Attendant'

Annie Murphy por 'Schitt's Creek'

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA

Jason Sudeikis por 'Ted Lasso'

Nicholas Hoult por 'The Great'

Daniel Levy por 'Schitt's Creek'

Eugene Levy por 'Schitt's Creek'

Ramy Youssef por 'Ramy'

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE O PELÍCULA HECHA PARA LA TELEVISIÓN

Anya Taylor-Joy por 'Gambito de dama'

Cate Blanchett por 'Mrs. America'

Michaela Coel por 'I May Destroy You'

Nicole Kidman por 'The Undoing'

Kerry Washington por 'Little Fires Everywhere'

MEJOR ACTOR EN MINISERIE O PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

Mark Ruffalo por 'I Know This Much is True'

Bill Camp por 'Gambito de dama'

Daveed Diggs por 'Hamilton'

Hugh Grant por 'The Undoing'

Ethan Hawke por 'The Good Lord Bird'

MEJOR ENSAMBLE DE DOBLES

'The Mandalorian'

'Cobra Kai'

'Lovecraft Country'

'WestWorld'

'The Boys'