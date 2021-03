Lista completa de ganadores a los Critics' Choice Awards 2021 en las categorías de televisión

Los Critics' Choice Awards 2021 han tenido lugar este domingo, los premios donde la crítica reconoce lo mejor del año.

La gala, presentada por Taye Diggs, no contó con público y todos los ganadores se conectaron desde casa, como viene ya siendo costumbre en las últimas ceremonias de premios.

'The Crown', 'Gambito de Dama' y 'Ted Lasso' han sido las mayores triunfadoras de la noche. A continuación te dejamos la lista completa de ganadores en las categorías de televisión.

Mejor serie de drama

'The Crown'

Mejor actor de drama

Josh O'Connor por 'The Crown'

Mejor actriz de drama

Emma Corrin por 'The Crown'

Mejor actor de reparto en drama

Michael K. Williams por 'Territorio Lovecraft'

Mejor actriz de reparto en drama

Gillian Anderson por 'The Crown'

Mejor serie de comedia

'Ted Lasso'

Mejor actor de comedia

Jason Sudeikis por 'Ted Lasso'

Mejor actriz de comedia

Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek'

Mejor actor de reparto en comedia

Daniel Levy por 'Schitt's Creek'

Mejor actriz de reparto en comedia

Hannah Waddingham por 'Ted Lasso'

Mejor miniserie

'Gambito de dama'

Mejor tv movie

'Hamilton'

Mejor actor de miniserie o tv movie

John Boyega por 'Small Axe'

Mejor actriz de miniserie o tv movie

Anya Taylor-Joy por 'Gambito de dama'

Mejor actor de reparto de miniserie

Donald Sutherland por 'The Undoing'

Mejor actriz de reparto en miniserie

Uzo Aduba por 'Mrs. America'

Mejor talk show

'Late Night with Seth Meyers'

Mejor especial de comedia

'Jerry Seinfeld: 23 hours to kill' y 'Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia'

Mejor serie en formato corto

'Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler'