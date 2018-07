'Juego de Tronos' lidera las nominaciones de los premios de la Asociación Americana de Cineastas

La Asociación Americana de Cineastas ha publicado las series nominadas a los premios que entregan anualmente y que este año celebrará la 31ª edición. La será el próximo 4 de febrero de 2017.

La superproducción de HBO 'Juego de Tronos' cuenta con doble nominación en la categoría de "Mejor serie en una plataforma bajo demanda", concretamente por los episodios "Libro del desconocido" y "La batalla de los bastardos".

Otras series que también cuentan con nominaciones son 'Westworld', 'Outlander', 'House of Cards' o 'Penny Dreadful' en las cadenas de cable. Las series 'Mr. Robot', 'Underground', 'Gotham' o 'Manhattan', entre otras, también optan a un premio.

Mejor serie de una plataforma de pago

'Penny Dreadful' por 'The Day Tennyson Died' (Showtime)

'House of Cards' por 'Chapter 45' (Netflix)

'Juego de Tronos' por 'Book of the Stranger" (HBO)

'Outlander' por 'Prestonpans' (Starz)

'Juego de Tronos' por 'Battle of the Bastards' (HBO)

Mejor serie de una cadena generalista

'Mr. Robot' por 'eps2.0_unm4sk-pt1.tc' (USA)

'Preacher' por 'Finish the Song' (AMC)

'Underground' por 'The Macon 7' (WGN)

'Gotham' por 'Wrath of the Villains: Mr. Freeze' (Fox)

'Manhattan' por 'Jupiter' (WGN)

Mejor miniserie, TV Movie o episodio piloto

'Harley and the Davidsons' por 'Amazing Machine' (Discovery)

'Westworld' por 'The Original' (HBO)

'All The Way' (HBO)

'The Exorcist' por 'Chapter One: And Let My Cry Come Unto Thee' (Fox)

'The Night Of' por 'Subtle Beast' (HBO)