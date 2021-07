El creador de 'The Boys' reacciona a las nominaciones a los Emmy: "Han votado por un pene de tres metros"

'The Boys' ha sido uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video y con la llegada de los Premios Emmy la serie de antihéroes ha sorprendido con cinco nominaciones.

'The Boys' terminaba la segunda temporada por todo lo alto y si aún no la habéis visto salid de aquí porque habrá SPOILERS del final.

Tras la derrota de Stormfront, cuyo pasado nazi desencadenó esa batalla final, enfrentarse a Homelander para recuperar al hijo de Becca o ver a Hughie alejándose de la banda para empezar a actuar por su cuenta, 'The Boys' nos dejó un vacío enorme. Todo esto es lo que le ha valido a la serie para estar nominada al Emmy a Mejor guion de una serie de drama por el episodio final titulado 'What I Know'.

Pero esta no es la única nominación y 'The Boys' también ha sido nominada a la Mejor serie dramática en la gala que se celebrará en septiembre. En esta categoría competirá con series tan grandes como 'The Crown', 'This is Us' o 'El cuento de la criada'.

Para celebrar esta nominación, Eric Kripke, creador y guionista de la serie, ha querido celebrarlo en su cuenta de Twitter, aunque de una forma un tanto peculiar.

"TÍOS", escribía emocionado. "Los Emmy han votado por un pene de tres metros", añadía en hashtag, haciendo alusión al "superhéroe" que se encuentran en la temporada y ataca con su largo pene.

Esta no ha sido la única respuesta y Prime Video les ha dado la enhorabuena con la misma: "Es difícil ignorar un pene de tres metros".

