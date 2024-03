Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, se lleva la Biznaga de Oro: Consulta el palmarés completo del Festival de Málaga 2024

La película Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, ha ganado la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el 27 Festival de Málaga, mientras que la producción mexicana Radical, de Christopher Zalla, ha sido el mejor largometraje iberoamericano.

Lacuesta y Rodríguez se han alzado además con el premio a la mejor dirección con esta película inspirada en la banda granadina Los Planetas, que también ha logrado la Biznaga de Plata al mejor montaje, para Javi Frutos, en el palmarés anunciado este sábado por la escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro, que ha presidido el jurado.

El premio especial del jurado ha correspondido a la película Los pequeños amores, de Celia Rico, reconocida además con el premio a la mejor interpretación femenina de reparto, para la actriz Adriana Ozores.

La mejor actriz protagonista en la sección oficial ha sido la cubana Lola Amores por su papel en el largometraje La mujer salvaje, de Alán González.

La Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina se la han repartido ex aequo Luis Zahera, por Pájaros -de Pau Durà-, y el argentino Joaquín Furriel, por Descansar en paz -de Sebastián Borensztein-, película esta galardonada además con el premio al mejor actor de reparto, para el también argentino Gabriel Goity.

Por su parte, el largometraje La casa, dirigido por Álex Montoya, ha recibido dos premios del jurado, los de mejor guión -para el propio Montoya y Joana Ortueta- y mejor música -para Fernando Velázquez-, además del premio del público asistente a las proyecciones en Málaga.

El palmarés del jurado se completa con el premio a la mejor fotografía, para Juan Carlos Martínez por su labor en la producción colombiana 'Golán', dirigida por Orlando Culzat.

Mientras, el premio de la crítica en esta sección oficial, en la que han competido once largometrajes españoles y ocho iberoamericanos, ha correspondido a la película Nina, de Andrea Jaurrieta.

El director del Festival, Juan Antonio Vigar, ha resaltado en el acto de lectura del palmarés que los contenidos de esta edición han estado marcados por "la diversidad y la riqueza" porque, si el certamen quiere "ser útil al sector, debe mostrar todo lo que se hace en él".

Se han podido ver "audiovisuales basados en la calidad, con una mirada inteligente y con un compromiso social y personal", según Vigar, que ha reivindicado la cultura por su capacidad de "definir al ser humano, al que dimensiona y engrandece" y por ser "el último refugio en un mundo tan convulso, tensionado y agresivo".

Ha tenido un recuerdo "para los compañeros argentinos que luchan por defender sus derechos como creadores" y ha subrayado que este 27 Festival de Málaga "ha conseguido ser una celebración de la vida, del cine y de la alegría".

Vigar ha mencionado además la "enorme pujanza" del área de industria del certamen, que ha contado con 1.600 invitados procedentes de 61 países de los cinco continentes, y ha anunciado que el 28 Festival de Málaga se celebrará del 14 al 23 de marzo de 2025.

Palmarés completo de la 27 edición del Festival de Málaga

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la 27 edición del Festival de Málaga, integrado por Alejandro Loayza Grisi, Antonia Zegers, Claudia Piñeiro (Presidenta), Daniela Fejerman, Javier Ruiz Caldera y José Luis Rebordinos, emite el siguiente fallo:

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA, dotada con 8.000 euros

Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez.

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA, dotada con 8.000 euros

Radical, de Christopher Zalla.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Los pequeños amores, de Celia Rico.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN

Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez por Segundo premio.

BIZNAGA DE PLATA HOTEL AC MÁLAGA PALACIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

Lola amores por su interpretación en La mujer salvaje.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

Ex aequo a Luis Zahera por su interpretación en Pájaros y a Joaquín Furriel en Descansar en paz.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

Adriana Ozores por su interpretación en Los pequeños amores.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

Gabriel Goity por su interpretación en Descansar en paz.

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR GUION

Álex Montoya y Joana M. Ortueta por La casa.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR MÚSICA

Fernando Velázquez por La casa.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR FOTOGRAFÍA

Juan Carlos Martínez por Golán.

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR MONTAJE

Javi Frutos por Segundo premio.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE LA CRÍTICA

El Jurado de la Crítica de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso de la 27 edición del Festival de Málaga, integrado por Alberto Rey, Laia Portaceli, María Esther Beltrán, Matías Rebolledo y Moisés Rodríguez, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE LA CRÍTICA a Nina, de Andrea Jaurrieta.

El jurado ha considerado que la película habla de un tema sensible en nuestra sociedad de manera valiente, denunciando los abusos sexuales y los silencios cómplices y encubridores, con una estructura narrativa y cinematográfica muy elaborada que recupera los arquetipos del cine clásico en forma de un poderoso western moderno, en el que el color y la música juegan un papel destacado, como parte fundamental del film.

Además, Nina está llena de referencias cinéfilas, con guiños constantes al Cine Clásico, plasmados de forma brillante por la directora en poderosos diálogos y escenas.

El Festival de Málaga, en una decisión promediada al 50% entre el voto del público asistente a la sala y el Jurado Popular de la Sección Oficial de Largometrajes del 27 Festival de Málaga, formado por David Correa, Laura Sánchez, María José Bueno, Miguel Caffarena, Miguel Núñez y Pedro Monzón, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO a La casa, de Álex Montoya.

SECCIÓN OFICIAL ZONAZINE

El Jurado Oficial de la Sección ZonaZine de la 27 edición del Festival de Málaga, integrado por Ernesto Daranas, Itziar Atienza y Luisa Mayol, emite el siguiente fallo:

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA, dotada con 4.000 euros

La hojarasca, de Macu Machín.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA, dotada con 4.000 euros

Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN

Macu Machín por La hojarasca.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

Sofía Clausen por su interpretación en Los tonos mayores.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

Diego Solís por su interpretación en Lumbrensueño.

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELÍCULA DE ESTA SECCIÓN, elegida por votación del público asistente a la sala, es para Orgullo Vieja, de Chema Rodríguez.

SECCIÓN OFICIAL DE DOCUMENTALES

El Jurado de la Sección Oficial de Documentales de la 27 edición del Festival de Málaga, integrado por María Gisèle Royo, Santiago Fillol y Valentina Baracco, emite el siguiente fallo:

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR DOCUMENTAL, dotada con 4.000 euros para Salvaxe, salvaxe, de Emilio Fonseca. Por repensar la categoría de Salvaje desde nuestro apocalipsis climático, reinventando una sensibilidad híbrida donde ojo y oído se vuelven medio animal medio humano medio técnico, para invitarnos a reeducar nuestra capacidad de asombro, ternura y conciencia interespecie.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO a la película Hasta que se apague el sol, de Jonas Brander.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN Ex aequo a Carlos Essmann por Artefacto 71, y Jonas Brander por Hasta que se apague el sol. A Carlos Essman por las risas frescas de una obra que logra una profunda teoría del arte, celebrando el juego y la amistad que crean formas. Y a Jonas Brander por retratar a una comunidad de guerreros sin armas, de asumir el riesgo de poner la cámara junto a los excluidos del desolador conflicto armado de Colombia.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO a Lucija Stojevic por Pepi Fandango.

El Jurado Joven Documental de la Universidad de Málaga (UMA), integrado por Alejandro Rivero, Alejandra Rosa, Andrea Cruz, Carmen Rodríguez, Carolina Aracoeli Sánchez, Claudia Mónica Díaz, Daniel Gutiérrez, Eva Villodres, Ignacio Cabrera, María Fernández, Marta Luna, Natalia Ortiz, Rafael José Barrionuevo, Rubén Da Palma y Sergio Guerrero, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO a Saturno, de Daniel Tornero.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES DOCUMENTALES

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes Documentales de la 27 edición del Festival de Málaga, integrado por María Gisèle Royo, Santiago Fillol y Valentina Baracco, otorga la BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL, dotado con 2.000 euros, a Els buits (Los vacíos), de Sofia Esteve, Isa Luengo y Marina Freixa Roca. Por retratar con norme delicadeza la historia de un estado que intentó reprogramar el cuerpo de una mujer, reprimiendo y torturando. En esta obra única, una hija, junto a sus amigas cineastas, crea un espacio fílmico que permite a su madre transmitir una historia de sufrimiento y superación que nos habla de un pasado que sigue resonando en nuestro presente.

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO para Un mergulho em agua fría (Un salto en agua fría), de Raquel Marques y Those Next To Us, de Benhard Hetzenauer.

El Jurado Joven Documental de la Universidad de Málaga (UMA), integrado por Alejandro Rivero, Alejandra Rosa, Andrea Cruz, Carmen Rodríguez, Carolina Aracoeli Sánchez, Claudia Mónica Díaz, Daniel Gutiérrez, Eva Villodres, Ignacio Cabrera, María Fernández, Marta Luna, Natalia Ortiz, Rafael José Barrionuevo, Rubén Da Palma y Sergio Guerrero, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL a Viaje alrededor de mi ordenador, de Daniel Natoli.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES DE FICCIÓN

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes de Ficción, integrado por Itziar Miranda, Jota Linares y Lucas Figueroa, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN, dotada con 2.000 euros, para El trono, de Lucía Jiménez.

MENCIÓN ESPECIAL para Rutina, de Roberto López, por ser una carta de amor a la comedia romántica y por recordarnos la necesidad de relacionarnos aunque seamos desconocidos.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN a David Pérez Sañudo por Agrio.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA Ex-aequo a Roser Rendon Ena y Rasvely Lissette Donaire Restituyo por su interpretación en Cura sana. Por construir ambas el corazón de la historia y por la escucha de ambas tan generosa.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA a Manu Baqueiro por El trono.

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELÍCULA de esta sección, elegida por votación del público asistente a la sala, es para Troleig (Troleo), de Luis E. Pérez Cuevas.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES ANIMAZINE

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes Animazine, integrado por Itziar Miranda, Jota Linares y Lucas Figueroa, otorga la BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN, dotado con 2.000 euros, a Homework, de Nacho Arjona.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO para Cafuné, de Lorena Ares y Carlos F. de Vigo.

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELICULA DE ESTA SECCIÓN elegida por votación del público asistente a la sala es para, Homework, de Nacho Arjona.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES MÁLAGA

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes Málaga, integrado por Itziar Miranda, Jota Linares y Lucas Figueroa, otorga los siguientes premios:

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN, dotado con 1.000 euros, a Alicia, de Tony Morales.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO para Los horrores de la guerra, de Manolo Orellana Naranjo, por su originalidad y por mostrar un particular universo lleno de verdad y de arroz con leche.

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL, DE ANIMACIÓN O EXPERIMENTACIÓN, dotado con 1.000 euros, a Ciao Bambina, de Afioco Gnecco y Carolina Yuste.

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELICULA DE ESTA SECCIÓN elegida por votación del público asistente a la sala es para Los horrores de la guerra, de Manolo Orellana Naranjo.

SECCIÓN OFICIAL MOSAICO: PANORAMA INTERNACIONAL

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELÍCULA de esta sección, dotada con 8.000 euros a la distribuidora en España y elegida por votación del público asistente a la sala, es para Stella, víctima y culpable (Stella. A Life), de Kilian Riedhof.

SECCIÓN OFICIAL SERIES

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO para la compañía productora de la serie más votada de la sección es para Nos vemos en otra vida, de Jorge Sánchez-Cabezudo.

PREMIOS MÁLAGA CINEMA

BIZNAGA MÁLAGA CINEMA OFICIOS DEL CINE para Rafael Robles (Rafatal).

BIZNAGA MÁLAGA CINEMA A LA MEJOR ACTRIZ para Stephanie Magnin.

BIZNAGA MÁLAGA CINEMA AL MEJOR ACTOR para Carlos Scholz.

AYUDAS A LA PRODUCCIÓN

Aire comprimido, de Virginia Muñoz e Isa Sánchez (5.000 euros)

Desde Nueva York, de Irene Téllez (4.000 euros)

Escenario invisible, de Juan Rueda (4.000 euros)

Eugenio y yo, de Víctor Samaniego (3.500 euros)

La hora escrita, de Coke Arijo (6.000 euros)

No estamos locos, de Lucía Criado Rosas (6.000 euros)

No Limits, de Alicia Torrent (6.000 euros)

Romance de la Luna, Luna, de Jimena R. Herrera (3.500 euros)

Roshni, de Rohit Bhagwan Narwani (6.000 euros)

Tarde y mal, de Nuria Cabello y Marga Dorao (5.000 euros)

PREMIOS AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

BIZNAGA DE PLATA PRIMER PREMIO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

No me dejes así, de Ceres Machado.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La mujer ilustrada, de Isabel Herguera.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES AL MEJOR DOCUMENTAL a Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta, de Rocío Rodríguez Cruz.

BIZNAGA DE PLATA MUJERES EN ESCENA AL MEJOR TRABAJO DE FICCIÓN

Ex aequo a Sampo, de Marziyeh Riah, y Lava, de Carmen Jiménez

BIZNAGA DE PLATA MUJERES EN ESCENA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN

Ana de Alva por su interpretación en Algo permanente.

BIZNAGA DE PLATA MUJERES EN ESCENA AL MEJOR DOCUMENTAL

La ilusión de la abundancia, de Erika González Ramírez y Matthieu Liataert.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO MUJERES EN ESCENA

Amarradas, de Carmen Córdoba.

PREMIOS CINEMA COCINA

El Jurado Oficial de la sección Cinema Cocina de la 27 edición del Festival de Málaga, formado por José Miguel Herrero Velasco, Leonor García-Agua, Luis Suárez de Lezo y Sacha Hormaechea, emite el siguiente fallo:

BIZNAGA DE PLATA ‘CERVEZAS VICTORIA´ AL MEJOR LARGOMETRAJE, dotado con 4.000 euros

Binu, historia de dues estrellas (Binu, historia de dos estrellas), de Guillem Cabra y Mar Clapés.

BIZNAGA DE PLATA ‘GUSTO DEL SUR´ AL MEJOR CORTOMETRAJE, dotado con 2.000 euros

Oro rojo, de Milton Ferreira.

El Jurado Popular de la sección Cinema Cocina, integrado por Manuel F. Duarte, Manuel Lucas Rodríguez, Remedios Reina y Rosario Alba Gaitán, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR LARGOMETRAJE DE CINEMA COCINA

Villa Málaga. El tiempo de vino, de Eterio Ortega Santillana.

BIZNAGA DE PLATA “CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MÁLAGA, SIERRAS DE MÁLAGA Y PASAS DE MÁLAGA” PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE CINEMA COCINA

Big Red, de Carlos González de la Peña.

OTROS PREMIOS

PREMIO ESCUELAS DE CINE AL MEJOR LARGOMETRAJE DE ZONAZINE

El Jurado Escuelas de Cine de la Sección Oficial de Largometrajes, integrado por Alejandro Navarro, Ana Timonet, Andrea Jercau, Ignacio Ruiz, Martín Moza y Pablo Elvira, otorga el premio a La zona vacía, de Kurro González.

PREMIO JURADO JOVEN DE LA UMA AL MEJOR LARGOMETRAJE DE SECCIÓN OFICIAL

El Jurado Joven de la Sección Oficial de Largometrajes, integrado por Aitana Águila, Daniel Rovira, Jaime Romero Lidia Báez, Roberto Martínez, otorga el premio a La casa, de Álex Montoya.

PREMIO ASECAN ÓPERA PRIMA DE LA SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

El jurado formado por, José Antonio Díaz Domínguez, Jaime Cristian Noguera Martín y Eduardo Parra González miembros de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN), otorga el premio a la película Tratamos demasiado bien a las mujeres, de Clara Bilbao, obra que de manera sorprendente combina cine bélico, drama, fantástico y comedia, dejando también paso a la reflexión y, sobre todo, a la diversión.

PREMIO FEROZ PUERTA OSCURA 2024 AL MEJOR LARGOMETRAJE DE SECCIÓN OFICIAL

Los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España acreditados como Prensa en el 27 Festival de Málaga han elegido en votación secreta que el premio es para La casa, de Álex Montoya.

PREMIO SIGNIS

La Organización Católica Mundial para los Medios de Comunicación, a través de su jurado compuesto por Teresa Ekobo, María del Mar Navarrete, Mari Carmen Alonso y Rafael Pérez Pallarés, ha decidido otorgar el premio SIGNIS a la película Radical, de Cristopher Zalla.

El jurado quiere destacar que, en una edición del Festival de Málaga que ha querido centrarse en las edades no productivas, Radical es una película que nos hace ser conscientes de la infancia más desfavorecida, los niños y niñas que afrontan cada día la dureza del entorno, las dificultades familiares, la soledad no deseada, el desarraigo, la pobreza… Y nos recuerda el deber de socorrer, o hacer como el protagonista de la película, todo lo que está en nuestra mano para ayudar y a la vez recibir la luz que tienen también cada uno de esos pequeños.

Además, el jurado realiza una MENCIÓN ESPECIAL a La casa, de Álex Montoya, valorando el trabajo coral de los actores y la luz de verano en su fotografía. Refleja el amor familiar en generaciones. Nos hace vivir rivalidades, nostalgia, arrepentimiento, las ganas de futuro, la fuerza de la memoria y honra respecto a nuestros ancianos y su soledad.