Los Premios Emmy 2023 tienen nueva fecha de celebración y se trasladan a 2024

El pasado 12 de julio se dieron a conocer los nominados a los Premios Emmy 2023, aquí puedes ver la lista completa de los elegidos, donde 'Succession', 'The last of us' y 'The wihite lotus' fueron las series más nominadas.

En un principio la gala se iba a celebrar en el Peacock Theatre en LA Live en Los Ángeles el próximo 18 de septiembre pero debido a la huelga de actores y guionistas esta fecha se tuvo que cancelar.

Premios Emmy | Getty Images

Ahora se ha anunciado una nueva fecha para la celebración de la 75 edición de los premios tras el anuncio de la Academia de la Televisión y Fox, la cadena que emite la gala. Por lo que, si la huelga ya se ha resuelto para entonces, los Emmy 2023 se celebrarán el 15 de enero, coincidiendo con el Día de Martin Luther King, Jr en Estados Unidos.

De esta forma, los premios más importantes de la televisión se trasladan a la temporada de premios ya que, está previsto, que los Globos de Oro se celebren el 7 de enero, una semana antes.

Después, los Creative Arts Emmy Awards, originalmente programados para el 9 de septiembre, ahora se entregarán en dos noches consecutivas el sábado 6 y el domingo 7 de enero de 2024.