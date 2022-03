Luis Fonsi y Becky G se unen para cantar 'No se habla de Bruno' de 'Encanto' en los Oscar 2022

La Academia de Hollywood confirmó a los cantantes que actuarán en los inminentes Oscar del próximo 27 de marzo. Los artistas musicales cantarán durante la gala los temas por los que están nominados.

Así, Sebastián Yatra cantará la emotiva canción 'Dos Oruguitas' que ha encandilado a quien haya visto 'Encanto'. El colombiano fue reclutado por Lin-Manuel Miranda para interpretar este tema, uno más de las pegadizas canciones que ha compuesto para la película de Disney.

Ahora, los fans de 'Encanto' están de enhorabuena puesto que los Oscar han confirmado que Luis Fonsi y Becky G también participarán en la ceremonia. Los artistas entonarán 'No se habla de Bruno', la que es la canción más popular de una película Disney en los últimos años.

Junto a ellos estarán cinco miembros del reparto de la película, entre los que destacan Stephanie Beatriz, la voz detrás de Mirabel.

Para el artista puertorriqueño Luis Fonsi será la primera vez en su carrera musical que esté presente y participe en el evento.

"Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto", subrayó Fonsi.

Los demás artistas que pondrán ritmo a los Oscar 2022

También subirán al escenario Beyoncé, Reba McEntire, Billie Eillish y su hermano Finneas. Los cinco artistas están nominados en la categoría de Mejor Canción Original, donde también compite Van Morrison por su tema 'Down to Joy' para la película 'Belfast', aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según confirmó este martes la Academia de Hollywood.

Entre el resto de números musicales del próximo domingo, Beyoncé interpretará 'Be Alive' de 'El método Williams' y Reba McEntire hará lo mismo con 'Somehow You Do', de '4 días'.

Finalmente, Billie Eilish y Finneas actuarán con 'No Time To Die', el tema principal de la última película de James Bond.

