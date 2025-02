Eduard Sola gana el Goya a Mejor Guion Original por Casa en llamas y manda un emotivo mensaje "a nuestras madres"

Casa en llamas ha logrado un premio Goya al Mejor Guion Original para Eduard Sola por una historia que oscila entre la comedia y el drama, centrada en una madre que se siente abandonada por su familia, pero que piensa volver a ser el centro de sus vidas cueste lo que cueste.

El largometraje de Dani de la Orden llegaba a los Goya con un fantástico palmarés: 3 Premis Gaudí, 3 Premios Feroz y el Premio del Público en los Premios Forqué. La película producida por Atresmedia Cine fue la gran sorpresa del año pasado, logrando más de 3 millones de euros de taquilla, multiplicando por veinte la recaudación de su primer fin de semana en salas.

Enric Auquer y Macarena García en Casa en llamas | Atresmedia Cine

Sola, que ya había ganado el Premi Gaudí y el Feroz por este guion, se ha impuesto a Alberto Marini y Marcel Barrena, por El 47; Javier Macipe, por La estrella azul; Amèlia Mora y Arantxa Echevarría, por La infiltrada; y Aitor Arregi, Jon Garaño, Jorge Gil Munarriz y Jose Mari Goenaga, por Marco.

En su emotivo discurso, ha pedido que se construya un mundo en el que los cuidados "no se sustenten en el sacrificio".

Eduard Sola, emocionado tras ganar el Goya a Mejor guion original por Casa en llamas | Europa Press

"Mandemos un mensaje a nuestras madres. Digámosles que aunque parezca que no, somos conscientes de todo lo que hicieron por nosotros y que si somos quienes somos es gracias a su persistencia, a los platos que nos pusieron a la mesa y a los besos que nos dieron al dormir. Digamos a nuestras madres que las queremos. Y mientras mandamos este mensaje, construyamos un mundo en el que los cuidados no se sustenten en el sacrificio de nadie. Apostemos por una crianza que no necesite súper madres, sino solamente de madres y padres con la estructura social y económica necesaria para querer y educar en libertad y dignamente", ha reiterado emocionado.

En ese sentido, ha reivindicado a los hijos de su generación, quienes fueron criados por una "multitud de súper madres", mujeres que tuvieron que trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo "dentro de ella".

"Ocho horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos. Nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia. Muchos padres no estuvieron a la altura, tampoco el estado de bienestar. Por ello esas súper madres pueden hoy levantar el dedo legítimamente y mandarnos a la mierda", ha añadido.

Eduard Sola, Goya a Mejor Guion Original por Casa en llamas | Europa Press

Casa en llamas es una producción de Sábado Películas y Playtime Movies en coproducción con 3Cat, Atresmedia Cine y ElioFilm con la colaboración del ICAA e ICEC y la participación de NETFLIX y Atresmedia. Distribuida por VerCine.

Atresmedia Cine ha triunfado en los Premios Goya 2025. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha otorgado 5 galardones a las películas de la productora de Atresmedia, que suponen un nuevo reflejo de su posición predominante como el motor de la industria, apostando por historias de calidad que conquistan al público y la crítica.

La infiltrada ha conseguido dos premios Goya: Mejor Película (ex aequo) y Mejor Actriz Protagonista para Carolina Yuste.

Mientras que Marco ha ganado dos Goya: Eduard Fernández ha logrado el premio al Mejor Actor Protagonista y la película de Aitor Arregi y Jon Garaño también se ha llevado el trofeo al Mejor Maquillaje y Peluquería por el trabajo de Karmele Soler, Sergio Pérez Berbel y Nacho Díaz.