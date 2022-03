El comunicado de la Academia de Hollywood tras la reacción violenta de Will Smith en los Oscar 2022

La edición 94 de los Oscar ha pasado a la historia de estos premios no precisamente por algo emotivo. Las grandes películas han sido eclipsadas por el desafortunado incidente entre Will Smith y Chris Rock.

El cómico hizo un chiste que relacionaba a Jada Pinkett, la mujer de Will, con la Teniente O'Neill debido a su rapado de pelo. La broma causó una evidente incomodidad a la actriz ya que padece alopecia y reveló haber sufrido por ello, aunque ahora lo acepte y visibilice.

Quien no lo dejó estar fue su marido, que no dudó en agredir a Chris Rock ante la incertidumbre de los presentes, los cuales no sabían si todo era parte del espectáculo o no. Horas después, se puede afirmar que no lo era, tal y como ha demostrado la entidad organizadora de estos premios, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, publicando un comunicado.

Así, con estas palabras, la organización ha mostró de su rechazo a la violencia: "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a nuestros ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo".

A la par, distintos medios como Variety han recogido unas declaraciones del Departamento de Policía de Los Ángeles, donde aseguran que Rock no ha querido denunciar a su compañero: "Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación".

Las disculpas y justificación de Will Smith tras recoger su Oscar

Momentos después, el actor subió a recoger su estatuilla dorada por su papel en 'El método Williams'. En su discurso dejó patente lo inspirado que fue para él su personaje: "Richard Williams fue un fiero defensor de su familia".

"En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que está bien. Sabéis Denzel me dijo hace unos minutos, 'en tu momento más alto ten cuidado, es cuando el diablo viene a por ti'", dijo un lacrimógeno Smith.

"Quiero disculparme con la Academia y mis compañeros nominados", aseguró un emocionado Will. "Este es un momento precioso y no estoy llorando por ganar un premio, no va de eso para mí, es por ser capaz de arrojar luz a toda la gente, el completo reparto y equipo del film, y la familia Williams. Dicen que el arte imita a la vida, y parezco el 'padre loco', justo como dijeron de Richard. Pero el amor te hará hacer cosas locas", reflexionó.

Finalmente concluyó esperando que le volvieran a invitar a los Oscar: "Gracias por este honor, gracias por este momento y gracias de parte de Richard y toda la familia Williams. Gracias a la Academia, invitadme a la próxima".

