Amaia confiesa en los Goya que quiere continuar su faceta de actriz y "si es con Almodóvar mejor"

Amaia ha asegurado este sábado en los Premios Goya, en los que ha actuado, que tras su experiencia como actriz en La mesías, le gustaría seguir en el mundo de la interpretación, pero siempre con la música como su actividad principal. Y, si es en un proyecto con Pedro Almodóvar, aún mejor.

"Sí que me gustaría la verdad, solo que para mí creo que lo principal va a ser siempre la música. Yo me considero cantante y música, pero sí que me gustaría igual en segundo plano ir haciendo cositas que me encajen, que me gusten, así que sí...ahí lo dejo", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, donde ha participado en la gala.

Amaia actuando en los Goya 2024 | Gtres

"Una peli de Pedro Almodóvar me encantaría, por ejemplo..., ahí lo dejo también", ha añadido entre risas lanzando la idea a la estratosfera.

Sobre el concierto anunciado de las Stella Maris, el grupo que salió de la serie La mesías, la cantante ha asegurado que aún no han empezado a prepararlo pero, ha asegurado, "va a ser increíble".

La gala de los Goya 2024 se ha celebrado este sábado en Valladolid reuniendo a lo mejor del cine español en una noche de lo más esperada.

Ana Belén y 'los Javis', Javier Calvo y Javier Ambrossi, han sido los maestros de ceremonias de una gala que ha tenido más diversidad que nunca en las nominaciones, que por primera vez en la historia era superior en mujeres que en hombres.

Las actuaciones musicales de Amaia o David Bisbal y el Goya Internacional entregado a la estrella Sigourney Weaver han puesto las notas más distendidas a una gala también marcada por el reclamo de poner fin a los abusos en la industria.