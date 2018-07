Nada mejor que celebrar la televisión con un festival lleno de estrenos

El FesTVal de Vitoria congregó la semana pasada a la gran familia televisiva para celebrar y estrenar las nuevas series que llegan a la pequeña pantalla. Algunas fueron inmediatas, como 'Imperium', que se proyectó en el Teatro Princial una hora antes que en Antena 3, donde fue muy bien acogida. Aquí está la crítica de TodoSeries sobre la nueva serie de la cadena.



Alberto Rey, autor de 'Asesino en Serie', estuvo presente en el FesTVal y nos ha dejado un par de post sobre su experiencia allí y los estrenos que tuvo oportunidad de ver.



Y la temporada no ha hecho más que arrancar. Después de 'Imperium', llegó el turno de 'Isabel', la esperada serie de TVE, la primera en estrenar tras el parón en ficción de la cadena pública, debido a los recortes presupuestarios. El blog de 'El País' Quinta Temporada y VayaTele no se la perdieron.



La última en llegar ha sido 'Érase una vez', la serie fantástica que ha triunfado en EEUU. La ficción se estrenó anoche con gran éxito de audiencia en Antena 3. [[LINK:EXTERNO|||http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/10/television/1347293340_ 680912.html|||Quinta Temporada]] y Spoiler TV la recomiendan. Otro estreno que llegó anoche a la parrilla televisiva española de la mano de Canal+ fue la última creación de Aaron Sorkin: 'The Newsroom'.