Y parece que fue ayer: Estas 10 series cumplen 20 años en 2019

Aaron Sorkin trasladó la actividad política a los pasillos de la Casa Blanca. Aunque dejó la serie en su cuarta temporada (tuvo siete), el personal que rodeaba a su presidente idealizado, el demócrata Bartlet interpretado por Martin Sheen, continuó discutiendo sobre la más candente actualidad recorriendo esos laberintos sin ningún rumbo fijo. Junto al dinamismo de los diálogos, la intención didáctica del liberal Sorkin de tratar temas, como el control de armas o la educación pública, desde puntos de vista dispares. A pesar de equilibrar la balanza, dando a cada cual lo suyo, recibió críticas de los conservadores. El drama político más influyente de la historia televisiva recibió 28 premios Emmy, entre ellos, los de Allison Janney, Stockard Channing o Bradley Whitford.

2.'Futurama'

'Futurama' | Objetivo TV

A Matt Groening, creador de 'Los Simpson', el pueblo de Springfield se le quedó pequeño y se lanzó al espacio. Fry, el protagonista de 'Futurama', viaja en el futuro al año 2999, se hace amigo de un cínico robot, se enamora de una mutante con un solo ojo y acaba trabajando para un científico loco del que es pariente lejano. Mezclando la comedia más descacharrante y chistes nivel 'nerd', con pinceladas dramáticas, 'Futurama' es esa serie de animación de culto que acabó demasiado pronto (en 2003), fue rescatada en forma de cuatro películas, resucitó en 2013 con una última temporada y ha acabado colándose de refilón en 'Desencanto', la serie creada por Groening para Netflix el año pasado. Vamos, que la seguimos echando de menos.

3.'Los Soprano'

'Los Soprano' | Agencias

Para muchos, entre los que me incluyo, sigue siendo la mejor serie de la historia. 'El Padrino en televisión', creado por David Chase, que no ha vuelto a parir proyecto tan ambicioso alguno desde entonces, contó con un delincuente como protagonista, un mafioso frustrado que acudía al psicólogo, y que personificaba el sueño americano con una empresa criminal. HBO aceptó el reto –el canal ya había arriesgado con 'El show de Larry Sanders' y el drama carcelario 'Oz'– y se contrató al desconocido James Gandolfini, cuyo personaje canibalizaría al propio actor, que moriría en 2013. Si el final de 'Los Soprano' sigue siendo uno de los más ambiguos de la televisión, también resulta inquietante el anuncio del propio Chase de una precuela de la serie en forma de película.

4.'Padre de familia'

La cabecera de 'Padre de Familia' de 1969 | padre de familia

Los Griffin son una familia disfuncional que se parece sospechosamente a la de Los Simpson. De hecho, ambas series acabaron protagonizando en 2014 un crossover que pondría punto y final a la supuesta rivalidad creativa. Su germen se encuentra en unos cortos realizados por Seth MacFarlane en 1995, y, entre sus personajes, destacan Peter, el padre imbécil; Brian, el perro parlanchín e intelectual y, especialmente, el bebé megalómano Stewie. 'Padre de familia' vino a ser la contrapartida oscura y caótica de 'Los Simpson', con tramas más grotescas y gags cortos intercalados de forma inesperada en la historia central. Cancelada hasta en dos ocasiones por Fox, la presión de los fans y las ventas de los DVDs provocaron que volviese como franquicia de éxito y convirtiera a MacFarlane en uno de los guionistas mejor pagados de la televisión.

5.'Bob Esponja'

Patricio y Bob Esponja en la versión original | seestrena.com

Bizarra y divertidísima, es la serie de animación que los padres destacan por su ingenio y los niños por la actitud torpe (y acelerada) de los protagonistas. La incansable esponja de mar, Bob Esponja, vive en una piña debajo del mar y corre mil aventuras con su amigo Patricio, la ingenua estrella de mar, siempre metidos en líos con el gruñón y sarcástico Calamardo. Adictiva como pocas, contó con dos películas, con actores reales (una de ellas con Antonio Banderas), y el anuncio de una tercera para 2020. Lamentablemente, su creador, Stephen Hillenburg, animador y biólogo marino, falleció en noviembre de 2018 de ELA. Deja para la posteridad un récord: Bob Esponja es el programa más visto en la historia de Nickelodeon.

6.'Ángel'

'Angel' | TNT

Con el éxito de 'Buffy, la cazavampiros', con Sarah Michelle Gellar, su creador Josh Whedon lanzó durante su cuarta temporada un spin-off protagonizado por Ángel (David Boreanza), el vampiro irlandés que había sido el interés amoroso de Buffy. Ángel se arrepentía de los crímenes cometidos durante dos siglos y buscaba la redención montando una agencia de detectives para luchar contra las fuerzas del mal: demonios malvados o humanos aliados relacionados con un bufete de abogados (lo cual no deja de tener su gracia). Aunque siempre estuvo a la sombra de la original, su abrupto final en 2004 consiguió superar en número de espectadores al final de 'Buffy' un año antes. La serie continuó en formato de cómic.

7.'Spaced'

'Spaced' | Channel 4

Años antes de que el actor Simon Pegg y el director Edgard Wright triunfaran con la llamada 'trilogía del Cornetto', que comenzó con la descacharrante 'Zombies Party', el tándem ya dio muestras de su fina ironía y de su amor por la cultura pop en 'Spaced', sitcom de culto en la que Pegg daba vida a un aspirante a ilustrador de cómics abandonado por su novia que alquila un piso junto a una ambiciosa periodista. La trama, muchas veces surrealista, se centra en la intención de ambos por encarrilar sus vidas. Su corta duración (14 episodios) ha propiciado que sus fans reclamasen su regreso durante todo este tiempo, algo que el propio Pegg desmintió definitivamente en 2018. El documental 'Skip to the End', incluido en el DVD, recoge una escena que podría servir de epílogo a la serie.

8.'Freaks and Geeks'

'Freaks and geeks' | Agencias

Conocida en España como 'Instituto McKinley' –porque es en este high school en el que una estudiante aplicada, con un hermano sabelotodo, se relaciona con un grupo de inadaptados– 'Freaks and Geeks' unía a los pasotas, siempre metidos en líos y haciendo pellas, con los 'cerebritos', amantes de los juegos de rol y de los ordenadores. Basada en las experiencias ochenteras de su creador Paul Feig –director que ya apuntaba maneras aquí pues se ha especializado en comedias protagonizadas por mujeres, como 'La boda de mi mejor amiga' o 'Cazafantasmas'– y del productor Judd Apatow ('Lío embarazoso'), entre sus logros, además de una potente banda sonora y del realismo de las situaciones y los diálogos, está el descubrimiento de unos jovencísimos Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen, Jason Segel y Martin Starr, entre otros.

9.'Queer as Folk'

La versión original de 'Queer as Folk' | Channel 4

¿Por qué no hacer una 'Sexo en Nueva York' con hombres gay? La británica 'Queer as Folk' llegó a televisión un año después que Carrie Bradshaw, con tres amigos homosexuales de Manchester dispuestos también a romper tabúes y estereotipos. Creada por Russell T. Davies –al que le debemos, entre otros, el guión de la premiada miniserie 'A Very English Scandal'–, 'Queer as Folk' estuvo protagonizada nada menos que por Aidan Gillen (Meñique en 'Juego de tronos') y Charlie Hunnam (el protagonista de 'Sons os Anarchy'). Polémica por sus escenas de alto voltaje y lenguaje explícito, fue un éxito de audiencia, lo que llevó a Showtime a producir un remake en EE UU, ampliando el número de protagonistas a cinco e incluyendo también a dos lesbianas.

10. 'Yo soy Betty, la fea'

'Yo soy Betty, la Fea' | RCN Televisión

Emitida en más de 180 países y con casi 30 adaptaciones –incluidas la española 'Yo soy Bea' y 'Ugly Betty' que, en EEUU, produjo Salma Hayek– logró conectar con el público, que empatizó rápidamente con aquella joven poco agraciada que trabaja en una empresa de moda, donde sufre un bullying de escándalo, pero que ella sobrelleva gracias a su inteligencia y perseverancia. El cuento del patito feo llevado al extremo, pues, a pesar de una ortodoncia ridícula y unas gafas de culo botella, Betty se enamora de su jefe, que comenzará a confiar más en ella. La colombiana 'Yo soy Betty, la fea', que en España pudimos ver a través de Antena 3, está considerada por el Libro Guiness de los Récords como la telenovela con más éxito de la historia.

