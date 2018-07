La primavera trae un intenso calendario de estrenos en las cadenas de cable

No sólo de 'Mad Men' vive AMC

Hace cinco años nadie hablaba de este canal, pero desde que se estrenó 'Mad Men' en 2007 no ha dejado de aumentar su relevancia en el competitivo mercado del cable americano. AMC cuenta con éxitos tan notables como 'The Walking Dead' (actualmente en emisión) y 'Breaking Bad'.

El próximo domingo 25 de marzo llega a la pantalla la esperadísima quinta temporada de 'Mad Men', después de casi año y medio sin emitir capítulos inéditos. Además, la serie de los publicistas de Madison Avenue, ganadora del Emmy a mejor drama en cuatro ocasiones consecutivas, regresa por la puerta grande con doble capítulo de estreno. En nuestro país Canal + no ha querido esperar mucho tiempo y estrenará los nuevos episodios a partir del 20 de mayo.



Poco después aterriza en AMC 'The Killing', que estrena la segunda temporada el próximo 1 de abril, tras registrar muy buenos datos durante la primera tanda de episodios. La pasada season finale acabó en un cliffhanger que nos dejó con ganas de más. Eso sí, nos quedamos sin saber quién mató a Rosie Larsen, el gran misterio de la serie aún por resolver.



HBO pone toda su artillería promocional en 'Juego de Tronos'

El 1 de abril también llega a HBO la segunda temporada de 'Juego de Tronos'. El canal ha sabido jugar muy bien sus cartas y lleva ofreciendo material promocional a los fans desde hace meses. Una técnica que ha hecho incrementar las expectativas de sus seguidores, que no pueden esperar un día más a que se estrene una de las producciones televisivas más ambiciosas de los últimos años.



Para tratarse de HBO ha sorprendido mucho el estreno de 'Girls', una comedia que llega el 15 de abril. Esta nueva serie cuenta la vida de un grupo de veinteañeras de Nueva York desde un punto de vista muy ácido y alejado de los estereotipos asociados a las series juveniles.



Julia Louis-Dreyfus regresa a la caja lista con 'Veep', una comedia que se estrena en HBO el próximo 22 de abril y que cuenta, desde una perspectiva mordaz, la complicada vida de la vicepresidenta de Estados Unidos.









Showtime se apoya en sus series veteranas

Showtime ha elegido la fecha del 8 de abril para estrenar tres series veteranas que funcionaron muy bien en la temporada anterior. Se trata del drama 'The Borgias' y las comedias 'The Big C' y 'Nurse Jackie'.

'The Borgias' decepcionó a muchos. A pesar de contar con Jeremy Irons en el reparto, la serie se quedaba corta y ofrecía unos personajes mediocres en unos decorados que, en muchas ocasiones, sacaban los colores a más de uno. Aún así la audiencia respondió y Showtime decidió renovarla por una segunda entrega que comienza el próximo mes.



'Nurse Jackie' representa el ejemplo perfecto de serie made in Showtime: comedia de 30 minutos, humor negro y protagonista femenina. El año pasado vio como su compañera de franja horaria, 'The United States of Tara', desaparecía de Showtime tras su tercera temporada. La enfermera Jackie Peyton resistió y en pocas semanas estrena su cuarta temporada compuesta por diez episodios.



'The Big C' empezó con buen pie en su estreno en 2010 y ha conseguido que la audiencia siga pendiente de la evolución de Cathy Jamison (Laura Linney), que lucha contra el cáncer con un sentido del humor que sólo podemos ver en una serie de Showtime. La tercera, al igual que 'Nurse Jackie', cuenta con diez capítulos.