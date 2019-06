'The Act': La terrorífica historia real de abusos tras la serie de Patricia Arquette y Joey King

OTRO 'TRUE CRIME' FASCINANTE

En 2017, el documental de HBO 'Mommy Dead and Dearest' analizaba la enfermedad mental (se cree que padecía síndrome de Munchausen) de Dee Dee Blanchard, una mujer que, durante toda su vida, había hecho creer a médicos, familiares y amigos, que su hija Gypsy estaba gravemente enferma. Según ella, la niña no podía comer por sí misma, no toleraba el azúcar (ni una CocaCola se le permitía beber), sufría alopecia por culpa de la leucemia y una distrofia muscular que la obligaba a ir en silla de ruedas. Pero lo peor de todo no era el maltrato infantil físico, ya de por sí de una crueldad inusitada (llegó a atarla a la cama), si no el psicológico. Gypsy no podía relacionarse con los chavales de su edad, vivía en un mundo idílico de cuento de hadas, donde ella vestía de princesa Disney y los chicos no existían. Gypsy miraba por encima de los cristales de unas gafas graduadas que no necesitaba y hablaba con una dulce voz, a pesar de tener más edad de la que aparentaba.

'The Act', la miniserie de ocho episodios producida por Hulu, que emite StarzPlay en España, se basa en un artículo de 2016 escrito por Michelle Dean (cocreadora de la serie) publicado en el portal BuzzFeed, justo un año después del asesinato de Dee Dee y que desgrana la relación tóxica entre ambas mujeres. Al igual que ha ocurrido con otros true crime, como 'Dirty John' –con un tipo que camelaba a sus conquistas– o Así nos ven –sobre cinco chavales acusados injustamente de una violación–, de los que se han hecho documental y luego miniserie, 'The Act' aporta también una nueva mirada, más profunda e inusualmente aterradora, del espeluznante caso. Sus creadores intentan que el espectador comprenda las motivaciones de madre e hija, sus impulsos, por qué esa madre soltera era tan sobreprotectora –y cómo consiguió falsificar los expedientes médicos– y por qué esa hija aguantó la farsa aún cuando descubrió la verdad, y decidió finalmente acabar con su sufrimiento matándola (en vez de ir a la policía o pedir ayuda).

¿REALIDAD O FICCIÓN?

Si la historia de por sí es alucinante, la miniserie lo es aún más. Añade detalles a la trama que no son fácilmente verificables, pero que ayudan a entender el mundo de irrealidad en el que vivían estas dos mujeres. Por ejemplo, que Gypsy, inexperta, buscara en internet cómo besar a un chico. En realidad, su informadora fue su vecina (en la serie, AnnaSophia Robb), una adolescente a la que veía de vez en cuando a pesar de las estrictas restricciones de su madre. Pero sí es cierto que usó Facebook, con nombre falso, para contactar con chicos de su edad, como Nicholas Godejohn (en la serie, un soberbio Calum Worthy), que sería condenado a cadena perpetua por el asesinato de Dee Dee. A él lo conoció vestida de princesa y él, de príncipe azul (algo que no aparece en la serie).

El tema de los disfraces lo aprovechan para una subtrama en una especie de Comic Con en la que Gypsy habla con Scott, un adulto que va vestido de Lobezno. Es cierto que Gypsy contactó con este tipo por internet y que llegó a quedar con él en su motel, pero la ficción lo idealiza vistiéndole de superhéroe, algo que no sucedió. Aunque Gypsy tenía 19 años cuando quedó con Scott, Dee Dee logró localizarla y, para su asombro, demostrar con papeles falsos que era menor de edad. La repercusión de su escapada fue aún peor que como lo pinta la serie. Gypsy llegó a comentar que su madre la ató a la cama durante dos semanas y que la amenazó con romperle los dedos con un martillo.

UN REPARTO SOBERBIO

Tuvo que ganar un Oscar y un Globo de Oro (en 2015 por 'Boyhood') para que la tele volviese a buscar a Patricia Arquette, nominada a los Emmy y a los Globos de Oro por Medium. Con 'Fuga en Dannemora' se llevó el Globo de Oro en la última edición de los premios y el próximo 16 de julio comprobaremos si compite consigo misma, pues podría optar a un Emmy por 'Fuga en Dannemora' y por 'The Act'. Quien parece tener asegurada su nominación (se la merece, sin duda) es Joey King. La actriz, que se dio a conocer en medio mundo gracias a la rom com de Netflix 'Mi primer beso' (2018), junto a su pareja, Jacob Elordi, podría convertirse a sus 19 años en la actriz más joven en ser nominada desde 2001, cuando Hannah Taylor Gordon, optó con 14 años por 'La historia de Anna Frank' (ABC). Es más, Joey King podría competir con Patricia Arquette por 'Fuga en Dannemora'.

El tour de force pasivo-agresivo de estas dos en la miniserie es de poner los pelos de punta. La capacidad interpretativa de ambas, modulando la voz, acentuando los gestos (Gypsy habla con la mirada) y manteniendo un pulso explosivo, a la par que contenido, que no sabes nunca por dónde va a estallar finalmente. A ellas dos, se suman en pequeños papeles Chloe Sevigny, como la desconfiada vecina y madre de Lacey (AnnaSophia Robb) y Juliette Lewis, madre jovial de Nick, el futuro asesino, un chico bipolar y enamoradizo, interpretado por un inmenso Calum Worthy, al que hemos visto en 'American Vandal'. Los tres personajes principales arrastran taras diferentes, lo que hace, además, de 'The Act' un interesante estudio de la enfermedad mental. Aunque en ocasiones pueda parecer que se excede en metraje y algunos de sus flashbacks aporten más bien poco, lo cierto es que 'The Act' es una de las miniseries del año, el análisis desde la ficción televisiva de un true crime que vuelve a demostrar una vez más como la propia sociedad es en parte culpable de un asesinato que pudo evitarse.

