Todo lo que necesitas saber sobre ‘Lucifer', que regresa en la temporada 5 con un hermano gemelo y… ¡venganza!

La quinta temporada arranca seis meses después del final de la cuarta, con el vacío dejado por Lucifer (Tom Ellis) tras su regreso autoimpuesto al infierno en el que ha estado repensándose y mucho qué hacer con su maligna existencia. Pero como no podía ser de otra forma en este irónico drama que suma al procedimental el toque sobrenatural, Lucifer volverá, pero no como imaginábamos.

El nuevo Satanás, alias 'Lucifer 2.0', resulta ser ¡su hermano gemelo! Con su mismo atractivo y con una envidia malsana, el arcángel Miguel intentará ocupar su lugar y lo primero que hará será levantarle a la chica. Algo que no será muy complicado en un inicio pues la detective Chloe Decker (Lauren German) le ha echado demasiado de menos. La llegada de este nuevo personaje (para lucimiento por partida doble de su protagonista) traerá el caos porque quién mejor que ese hermano que te odia para revelar los peores secretos de tu pasado. ¿Qué descubrirá el gemelo traidor, será este el motivo por el que el verdadero Lucifer vuelva? Obviamente.

El príncipe de las tinieblas no se había sentido nunca antes tan solo. Aunque han pasado solo seis meses en la Tierra, en el infierno para él han transcurrido siglos. Lucifer ha vivido su propio calvario, lo cual no deja de resultar paradójicamente retorcido. Se fue allí intentando hacer lo correcto, en su afán por encontrarse a sí mismo, intentando evitar convertirse en ese hombre bueno que deseaba Chloe. Pero se aburre –ya no es el diablejo retorcido que solía ser– y aunque no lo reconozca es Chloe la que le quita el sueño. Nada mejor que un Caín para que Abel se ponga las pilas.

Al personaje inspirado en el cómic de DC le conocimos ayudando a la policía de Los Ángeles (dónde si no), abriendo su propio garito nocturno y enamorándose de una humana. Tras la tercera temporada, la serie fue cancelada por Fox; Netflix la rescató y en la cuarta trajo de regreso al ángel caído que volvía a las andadas por culpa de Eve (Inbar Lavi), una antigua amante que no se lo puso fácil. Además Chloe descubría que era el mismísimo belcebú. La plataforma confirmó que ‘Lucifer’ diría adiós en la quinta, pero tal vez por seguir el juego del número de la bestia, reculó y anunció una sexta (esta vez sí, última) entrega.

En la primera tanda de ocho episodios (la temporada se emitirá dividida en dos partes) el rey del infierno seguirá queriendo hacer lo correcto, aunque ni él mismo sepa cómo hacerlo y echará de menos a Chloe. Regresará del infierno para luchar contra su doble (visualmente resultará un tanto perturbador ver a Tom Ellis duplicado). La llegada del arcángel Miguel nos regalará algún que otro desnudo del actor (para regocijo de sus fans) y también sabremos un poco más del pasado de Maze (Anisha Adusumilli), que ayuda a Chloe en su desengaño pues ella también tiene el corazón partío por culpa de Eve.

Del pasado, y en blanco y negro, llegará un episodio que también tira del cine negro, como hemos visto recientemente con 'Perry Mason'. En él, la trama nos trasladará a los años 40 cuando Lucifer campaba ya por LA, dando pie a encuentros con el resto de personajes que interpretan papeles alternativos. Lucifer siempre ha sido un poco dandy, un hombre de época, así que la nueva ambientación y el cambio de vestuario le irán como anillo al dedo. Como ese anillo que lleva del que también nos tendrán que contar más. En el flashback además rizarán el rizo con un dueto entre Lucifer y Maze, que interpreta a su madre. Lo dicho, Lucifer ha vuelto enfrentándose a su pasado para abrazar un futuro en el que parece encajar su amada Chloe