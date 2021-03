'La Liga de la Justicia de Zack Snyder': Todas las claves de la nueva versión

Más información Y parece que fue ayer: Estas 10 series cumplen 20 años en 2021

Por qué un filme de 4 horas

Los fans, como suele ocurrir con este tipo de épicas narrativas que no salen como merecen, habían reclamado una nueva versión de 'Liga de la Justicia' (2017). Decepcionados con el filme, Zack Snyder ('Watchmen', '300'), el director, decidió dirigir un nuevo montaje de cuatro horas en el que reunir de nuevo a los superhéroes de DC Comics. Abanderado de la causa, ha sido el propio Snyder el que ha ido compartiendo en sus redes sociales adelantos, fotografías y escenas inéditas para ir aumentando el hype.

Esta versión de cuatro horas de 'Justice League' está dividida en seis partes, según confirmó Snyder. ‘No cuentes con ello, Batman’ (Don’t Count on it, Batman), que tendría relación con el Caballero Oscuro; ‘La era de los héroes’ (The Age of Heroes), sobre la formación de la liga; ‘Querida madre, amado hijo’ (Beloved Mother, Beloved Son), sobre Darkseid seguramente; ‘Máquina de cambio’ (Change Machine), con Cyborg siendo más relevante que en el anterior filme; ‘Todos los caballos del rey’ (All the King’s Horses), la puesta a punto, y ‘Algo más oscuro’ (Something Darker), el enfrentamiento final.

En principio este ‘Snyder Cut’ o versión del director no estaría incluida dentro de la continuidad de la franquicia. Sería la película de Joss Whedon la que seguiría el canon dentro del universo DC (el DCEU, DC Extended Universe). Whedon recogió el testigo cuando Snyder salió del proyecto en la fase de postproducción.

De qué va esta nueva versión

La sinopsis oficial explica cómo el sacrificio de Superman (Henry Cavill) no puede ser en vano. Bruce Wayne-Batman (Ben Affleck) se une a Diana Prince-Wonder Woman (Gal Gadot) para reunir a un grupo de metahumanos ante un ataque de gigantescas proporciones. En ese grupo aparecen Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y The Flash (Ezra Miller). Además de agruparse para formar una liga de héroes sin precedentes lucharán consigo mismos frente a los fantasmas del pasado que aun los persiguen.

De entre los villanos destaca Darkseid, que liderará al ejército de Apokolips que podrían conquistar la Tierra. También Steppenwolf, DeSaad, Deathstroke y Joker (aunque este merece explicación aparte). Snyder también adelantó la aparición de Detective Marciano con una imagen y la frase: “Hay una guerra en camino”.

Al grupo de héroes y villanos se unen, entre otros, Amy Adams (como Lois Lane), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), JK Simmons (comisario Gordon), Jeremy Irons (alfred), Diane Lane (Martha Kent), Amber Heard (Mera), Robin Wright (Antiope) y Connie Nielsen (Hipotita).

En EEUU hubo una inexplicable filtración hace unos días. Aquellos abonados que pincharon para ver la película de Tom y Jerry pudieron acceder al filme de Snyder. Permaneció dos horas online y la gente que pudo verla antes que nadie compartió todo tipo de spoilers. Aquí no desvelaremos nada, solo comentaremos primeras impresiones y explicaremos lo que el propio Snyder ha ido compartiendo.

Algunas sorpresas y primeras impresiones

Entre las novedades de esta versión extendida destaca en positivo el mayor desarrollo de los personajes, algo de lo que carecía la versión de 2017, lo que hace al filme de Snyder una digna sucesora de ‘Batman v Superman: El amanecer de la justicia’ (2016). Todos tienen algo por lo que luchar, cada personaje brilla de forma individual. Entre lo peor, la parte relacionada con The Flash (aunque para gustos los colores). “Crea tu pasado, crea tu futuro, todo está bien ahora”, decía en un adelanto el Velocista Escarlata. La capacidad que tiene en los cómics de viajar en el tiempo también aparece en el filme. Tal y como vimos en un adelanto, The Flash perderá las zapatillas por la fricción al salvar de ser atropellada a Iris West (Kiersey Clemons).

A The Flash corresponde la secuencia Knightmare dentro de esta película, un sueño de Wayne tras visitarle The Flash en el que ve cómo sería el mundo si ganara Darkseid. En esta parte también aparece Jared Leto como Joker pero con cambio incluido, de psicópata a mesías. Como si la némesis de Batman fuera en realidad su salvador en esta ensoñación del Caballero oscuro. “Vivimos en una sociedad en la que el honor es solo un recuerdo lejano”, le dice el payaso a Batman, una frase que nunca pronunció ninguno de los actores que lo han interpretado y que apareció como meme en redes sociales. Snyder ha usado la broma del fandom para ponerla en boca de Leto.

Aunque los efectos especiales podrían haberse mejorado, los fans y críticos que han podido ver el filme aseguran que es mejor que el de Whedon, mucho más ambicioso. En parte gracias a ver a Superman vestido con su icónico traje negro y su agresiva intervención con su visión de rayos láser. Una película nueva e independiente, que Snyder ha tenido que deconstruir para volver a montar.

También se ponen de acuerdo en destacar las dos últimas horas como las mejores, siendo la parte final “épica”, como una “El Señor de los Anillos’ del universo DC”. Entre otros motivos porque esconde un cameo sorpresa que haría del final según el director un gran cliffhanger. Pero a pesar de este gancho, Snyder no pretende rodar ninguna secuela. En una entrevista, el director aseguró que sus ideas para la trilogía que soñó aparecen concentradas en este filme, creando una narrativa que podría haberse desarrollado posteriormente. Puede que no continúe como películas, pero sí en formato cómic. El tiempo lo dirá.