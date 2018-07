‘Orange Is The New Black’: la serie que necesitabas

La mezcla de drama y humor negro suele ser una combinación peligrosa si no se hace con cuidado. En ‘Orange Is The New Black’ lejos de ser un problema es su mayor virtud. La serie cuenta la historia de Piper Kerman, que cumple condena en una prisión federal de mujeres. ¿Su crimen? Transportar una maleta llena de drogas para la red de narcotraficantes de la que forma parte su novia.



Durante 15 meses tendrá que aprender a vivir, y sobre todo a convivir, bajo las normas de una prisión federal. El mejor ejemplo es todo lo que tiene que hacer Piper para volver a comer con sus compañeras tras ofender a la cocinera. O cómo tiene que arreglárselas para compartir celda con una de las internas con mayor edad de la prisión. Todo con un toque muy lesbian friendly.



Piper Kerman está interpretada por Taylor Schilling, a quién vimos por última vez en la cancelada ‘Mercy’ (NBC). Junto a ella, un notable elenco de actrices interpreta a las diferentes presas que han llegado a la prisión por delitos muy diferentes. En los distintos capítulos los flashbacks de Piper se entrelazan con los del resto de compañeras de la cárcel.



Desde el piloto se intuye el potencial de esta nueva serie, en la que se nota el estilo inconfundible de Jenji Kohan, creadora de ‘Weeds’. Situaciones grotescas, humor negro, sexualidad y drogas conviven tras los vallas de la prisión Lichfield.



‘Orange Is The New Black’ es una serie bien acabada, con la que te ríes y sobre todo con la que te enganchas. Trece capítulos componen la primera temporada de la serie que Netflix estrenó el pasado 11 de julio (todos los capítulos estuvieron disponibles ese mismo día, tal y como se hizo con ‘House of Cards’). Antes de su estreno, Netflix decidió renovarla, lo que supone un inequívoco acto de confianza.



Si hay algo que la televisión necesita es una serie como ‘Orange Is The New Black’. Una apuesta diferente que no te dejará indiferente.