'New Girl' termina su primera temporada con altos y bajos

Es cierto que 'New Girl' prometía mucho desde el principio. No sólo por la gran Zooey Deschanel, que está impresionante en su papel de Jess Day, sino porque la premisa inicial era acertadísima: una chica a la que su novio le ha sido infiel, se va a vivir con tres compañeros de piso a los que no conoce. Un piloto que, en ese sentido, ha sido un tanto tramposo. La serie más que el contraste entre Jess y sus compañeros ha sido un concurso por ver cuál de los cuatro inquilinos es el más excéntrico. De entrada no es mala idea, pero no es lo que nos vendieron en el piloto.



Más allá de este desvío argumental, la serie ha tenido tantos buenos momentos como malos. Los personajes de Jess, Nick y, sobre todo, Schmidt están perfectamente definidos. Cada uno tiene un sentido del humor diferente al otro, algo imprescindible en comedia. En cambio Winston es un personaje totalmente prescindible que aporta poco o nada y que funciona como un mero satélite para mayor gloria de los demás personajes. Algo falla, y mucho, cuando en un guión uno de los personajes principales carece de importancia. No me cabe duda de que 'New Girl' sería mejor serie con Jess, Nick y Schmidt como protagonistas.



También hay algunos detalles que no se entienden del todo, y tramas sacadas de la manga, como el novio maduro de Jess, que ha sido un argumento aburridísimo o algunos capítulos, como la propia Season Finale, que parecía más un episodio de mitad de temporada que el último capítulo.



Pero también hay muchos elementos positivos. Zooey Deschanel ha demostrado ser una gran actriz cómica, a la que no le importa interpretar un papel, el de Jess, que no para de hacer el payaso. La sorpresa la ha dado el personaje de Nick (interpretado por Jake Johnson) que ha crecido muchísimo a lo largo de la temporada y que nos ha brindado muchísimos de los mejores momentos de 'New Girl'.



Pero si alguien merece un punto y aparte, es Schmidt, el mejor personaje de la serie y el que más hace reír al espectador, tanto es su relación con Cece como en todas y cada una de sus manías. Una de las tramas que mejor han funcionado ha sido la tensión sexual, aún por resolver, entre Jess y Nick. Han tenido muchos momentos de acercamiento, pero el beso entre ambos finalmente no se ha producido. Es mejor así. Para la segunda temporada los espectadores tendrán un aliciente en esta trama, una de las mejores desarrolladas de la serie y que funciona muy bien por la química entre los dos personajes.



Tan solo tres capítulos le bastaron a FOX para anunciar que la serie emitiría la primera temporada completa y varias semanas antes de los Upfrons, la cadena confirmó que 'New Girl' volvería con una segunda tanda de capítulos que se estrenarán en septiembre. Tal y como le ha ido a la cadena esta temporada en cuanto a estrenos, 'New Girl' es una de sus series más potentes. La audiencia de los primeros capítulos es imposible de recuperar, pero si sigue la línea disparatada que hemos visto en la primera temporada puede mantener unos datos más que decentes. Lo que es innegable es que entre tanta serie mediocre, 'New Girl' ha sido el mejor estreno cómico de la temporada.