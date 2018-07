Los Globos de Oro intentan sorprender y consiguen decepcionar

Cuando son poco más de 80 personas los encargados de entregar los premios, se producen situaciones tan extravagantes como lo que ha ocurrido en las categorías de televisión de los Golden Globes. La HFPA puede descansar tranquila: nadie volverá a llamar a los premios la antesala de los Emmy.



Drama

Un drama en toda regla es lo que se ha producido en esta categoría. No hay duda que 'The Affair' ha sido una de las series del año, pero está a una distancia infinita de sus grandes competidoras, como 'House of Cards', 'Game of Thrones' o la intocable 'The Good Wife'.

Lo mismo se puede decir de las actrices nominadas. ¿En serio es Ruth Wilson la mejor actriz del año? Hasta Viola Davis se lo merecía más.



Al menos Kevin Spacey ha ganado un merecidísimo premio por 'House of Cards'.

Comedia

Bien por el triunfo absoluto de 'Transparent', la serie que ha revolucionado de un golpe el panorama seriéfilo. La ficción de Amazon logra ser la mejor comedia del año y su actor protagonista, Jeffrey Tambor, se lleva su primer (y esperamos que no último) premio importante de su carrera por su papel protagonista de Mort/Maura.

Puede que 'Jane the Virgin' sea una comedia muy fácil de digerir y puede que haya sido el gran acierto cómico para The CW en años, pero, ¿en serio alguien se cree que Gina Rodriguez merece el premio por encima de Lena Dunham, Edie Falco, Julia Louis Dreyfus o Taylor Schilling?





Miniserie

En miniserie los periodistas extranjeros también han jugado a ir de alternativos y han logrado dar unos premios altamente discutibles. 'Fargo' ha triunfado sobre 'True Detective' en la categoría de miniserie, algo que se ha extendido al actor principal, en el que Billy Bob Thornton se ha impuesto al impecable Matthew McConaughey.



En cuanto a actrices, el veredicto ha sido más justo y Maggie Gyllenhaal ha ganado el globo dorado por su magnífica interpretación en 'The Honourable Woman'. Una pena que Frances McDormand se haya quedado sin premio (y con semejante careto durante la entrega de premios).



Secundarios:El mejunje de secundarios es de los más difíciles de predecir ya que los Globos de Oro mezcla a actores cómicos, dramáticos y miniserie. De este cóctel han salido ganadores el guapísimo (y no tan buen actor) Matt Bomer por la tv movie 'The Normal Heart' y Joanne Froggatt por 'Downton Abbey'. Y los mismísimos Kathy Bates y Bill Murray se han ido a casa con las manos vacías. Cosas de los Globos (Sonda) de Oro.