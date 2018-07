Los Emmy mezclan nominaciones previsibles con más sorpresas de las esperadas

Drama

Todos los nominados a Mejor Drama eran más que evidentes, salvo ‘Better Call Saul’, que a pesar de las buenas críticas no sonaba como apuesta segura. Por primera vez ‘Orange is the New Black’ se estrena en esta categoría y ‘Downton Abbey’ repite por quinta vez consecutiva. Está claro que las grandes favoritas para ganar son ‘Mad Men’ y ‘House of Cards’ y en menor medida ‘Juego de Tronos’.



En cuanto a los actores principales, este es el año de Jon Hamm o no lo será nunca. El actor ha estado nominado en todas las temporadas de ‘Mad Men’ y merece sobradamente la estatuilla, aunque sea a modo de reconocimiento por su brillante interpretación de Don Draper. Rivales no le faltan, como Kevin Spacey (‘House of Cards’), Jeff Daniels (ganador de hace dos años por ‘The Newsroom’) o Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’), pero Hamm es con diferencia el mayor merecedor del premio.



La competición a mejor actriz tiene a una invitada de honor: Taraji P. Henson, la gran Cookie de ‘Empire’. Igual que en años anteriores ‘Scandal’ y ‘Nashville’ tuvieron a sus actrices principales nominadas, este año le ha tocado su turno al pelotazo de FOX y uno de los grandes booms televisivos de la última década. Otras dos grandes sorpresas han sido Tatiana Maslany (‘Orphan Black’), nominación muy aplaudida por los fans y Viola Davis, por su excesiva interpretación en ‘How to Get Away with Murder’. En medio de tanto guilty pleasure las claras ganadoras son Robin Wright (‘House of Cards’) o la grandísima Elisabeth Moss (‘Mad Men’).



Todos los secundarios de la categoría dramática merecen premio y es muy difícil decidir quién será el ganador con actores de la talla de Peter Dinklage (‘Juego de Tronos’), Jonathan Banks (‘Better Call Saul’), Michale Kelly (‘House of Cards’) o Alan Cumming (‘The Good Wife’).



En las actrices de reparto se produce la misma rivalidad en cuanto a buen nivel y las cinco nominadas merecen de sobra el premio. Especial mención merecen Lena Headey (‘Juego de Tronos’), Christina Hendricks (‘Mad Men’) y Christine Baranski (‘The Good Wife’). A pesar de hacerlo de diez, Uzo Aduba (‘Orange is the New Black’) no tiene ninguna posibilidad.



Comedia

No hay manera de quitársela de encima. ‘Modern Family’ consigue su sexta nominación consecutiva, de las cuales ha ganado 5 estatuillas seguidas. Este año la tendencia puede cambiar con su gran competidora: ‘Transparent’, aunque es difícil que la Academia sea tan trasgresora en esta categoría. Muy aplaudidas han sido las nominaciones de ‘Parks and Recreation’ y ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’. ‘Louie’, ‘Veep’ y ‘Silicon Valley’ repiten nominación.



Después de ganar en cuatro ocasiones, Jim Parsons no ha estado nominado por ‘The Big Bang Theory’, por lo que el efecto sorpresa es mayor. Es probable que tome el testigo Louis C.K. por ‘Louie’, pero sería más que justo que lo hiciera Jeffrey Tampor por ‘Transparent’.



El otro gran duelo viene entre las cómicas. ¿Cómo es posible elegir entre Julia Louis-Dreyfus o Amy Poehler? ¿Es mejor actriz Edie Falco o Lisa Kudrow? Todas se lo merecen.



En los secundarios, ‘Modern Family’ solo tiene a Ty Burrell (ganador del año pasado) como único nominado del elenco. Por tercer año consecutivo, y tras un Emmy en esta categoría, Tony Hale merece el premio por su enorme interpretación en ‘Veep’. Atención a Adre Braugher porque ‘Brooklyn Nine-Nine’ es una favorita de la Academia.



Lo variado de las actrices de reparto hace muy difícil prever quién será la triunfadora. Al igual que el año pasado, repiten en la lista la ganadora de 2014, Allison Janney (‘Mom’), Anna Chlumsky (‘Veep’), Julie Bowen (‘Modern Family’) y Mayim Bialik (‘The Big Bang Theory’). El gran regreso viene de la mano de Jane Krakowski, nominada por ‘Unbreakeable Kimmy Schmidt’ y la gran sorpresa ha sido la nominación de Gaby Hoffman por su complejo papel de ‘Transparent’.



TV Movies y Minisieres

Un año más la saga ‘American Horror’ triunfa en los Emmy y consigue de nuevo reconocimiento como Mejor Miniserie y seis de sus actores nominados: Jessica Lange, Denis O’Hare, Finn Wittrock, Angela Bassett, Kathy Bates y Sarah Paulson.



Por su tremenda calidad era de esperar el éxito de ‘Olive Kitteridge’, que logra nominación a mejor miniserie y por supuesto Frances McDormand como mejor actriz, a la que le acompañan Richard Jenkis y Bill Murray. ‘The Honorable Woman’ es otra de las afortunadas al lograr nominación a mejor miniserie y también a mejor actriz para Maggie Gyllenhaal.



La sorpresa ha llegado con ‘American Crime’, que a pesar de no tener grandes críticas y de registrar malísimas audiencias, ha conseguido 5 nominaciones: mejor miniserie y cuatro actores nominados, entre ellos Felicity Huffman y Timothy Hutton.