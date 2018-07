Dexter Morgan desorientado y sin salida en el comienzo de la octava temporada

El final de la séptima temporada nos hizo ver que Debra haría cualquier cosa por su hermano, incluso matar a la teniente LaGuerta. Una decisión que lamentará toda su vida y que la ha apartado para siempre de Miami Metro. Debra jamás perdonará a su hermano por todo lo que ha hecho, pero sobre todo no se perdonará a sí misma. La mejor prueba es su nuevo camino de autodestrucción como investigadora privada.



En cambio Dexter, sin saber qué hacer ni cómo comportarse, busca el perdón de su hermana sin ningún éxito. "Pensaba que era yo la que no podía vivir sin ti y es al revés", le dice Debra a su hermano tras una larga lista de sus clásicos 'fuck'. Y tiene razón. Dexter está más perdido que nunca, ni la muerte de Rita le dejó tan desorientado. ¿De qué será capaz para llamar la atención de su hermana?



La mayor incógnita de la temporada es qué pasará con Dexter y Debra. ¿Denunciará la ex teniente a su hermano? ¿Acabará Dexter envolviendo en plástico y asesinando a Debra? Una lucha que puede que no tenga un vencedor, sino dos derrotados. Desde el primer capítulo quedó claro que nunca habría final feliz para Dexter, pero desde que terminó la séptima temporada supimos que Debra no lo tendrá jamás.



La neuropsiquiatra Vogel ¿nueva cómplice?

La principal incorporación de este año ha sido la doctora Evelyn Vogel, interpretada por Charlotte Rampling, que fascinada por la trayectoria sanguinaria de Dexter llega a Miami para acercarse a él. Será la trama de continuidad durante toda la temporada y la neuropsiquiatra estará muy relacionada con el asesino al que bautizan como el cirujano cerebral. Si creíamos que la psiquiatra venía para encarcelar a Dexter, estábamos muy equivocados. Se trata, contra todo pronóstico, de una nueva cómplice.



Tras ocho temporadas, con sus subidas y sus bajadas de calidad, ha llegado el momento de terminar con la estela de sangre de 'Dexter' y finalizar por todo lo alto una de las mejores series de los últimos años. Por lo que se ha publicado no parece que el último capítulo vaya a contentar a todos los fans y será uno de esos finales que dividirán a los seguidores a favor y en contra. Después de todo, 'Dexter' siempre ha sido una serie que ha provocado filias y fobias entre los fans y así será hasta el final.